Kamiki Shuzo Co. startet Private Cask Japanese Single Malt Programm

Ganze 24 Fässer bietet die Kamiki Shuzo Company im Rahmen ihres neuen Private Cask Japanese Single Malt Programms auf den Markt. Dabei geht es, wie der Name bereits verrät, um den fast nur in Japan erhältlichen Kamiki Japanese Single Malt und nicht um die bei uns am Markt befindlichen Blends. Die Erstreifung der privaten Single Casks erfolgt in Bourbon Barrels, danach werden sie zum Teil in Yoshino Sugi (japanischen Zederholzfässern) gefinisht.

Potentielle Käufer für eines dieser Fässer können auf der Webseite von Kamiki über ein Formular mit dem Unternehmen Kontakt aufnehmen.