Kythe Distillery möchte traditionellen Highland-Whisky im „alten Stil“ herstellen

Bereist am Samstag wurden die Pläne der neuen Kythe Distillery vorgestellt. Doch zwei Umstände ließen uns etwas skeptisch werden: Wir fanden diese Pläne auf der Website des whiskysponge. Und zusätzlich war auch noch der 1. April, international bekannt, beliebt und berüchtigt als April Fools‘ Day. Nun, drei Tage später, scheint es so, als wären die Pläne der Kythe Distillery real.

Unter der Leitung der Direktoren, distillery manager Jonny McMillan, chairman Aaron Chan und whisky maker Angus MacRaild (auch bekannt als whiskysponge) und mit Ronnie Cox als Brand Director Emeritus, entsteht auf der Farm Hills of Bendochy in Perthshire die neue Highland-Brennerei Kythe Distillery. Die neue Destillerie soll traditionellen Single Malt Scotch Whisky aus den Highlands im „alten Stil“ herstellen, darauf ist auch die gesamte Ausstattung der Brennerei ausgerichtet.

Der Maischebottich wird eine Kapazität von einer Tonne haben, sieben washbacks aus Holz ermöglichen Fermentations-Zeiten bis zu 14 Tagen. Die beiden Brennblasen werden direkt beheizt,wobei die Wash Still mit Holz (nachhaltig gewonnene, luftgetrocknete Holzscheite) befeuert werden soll, um so einen Whisky im alten Stil herstellen zu können, während die Spirit Still elektrisch beheizt ist. Beide Brennblasen erhalten Worm Tubs, in denen die Destillate jeweils kondensieren. Die Destillerie ist auf eine Jahreskapazität von ca. 50.000 Liter Whisky ausgelegt, was etwa 250 Fässer im Jahr entspräche. Die in der Destillation zum Einsatz kommende Gerste soll von lokal ansässigen Landwirten aus umweltverträglicher Produktion bezogen werden. Bereits Ende es kommenden Jahres sollen die Arbeiten an der Brennerei so weit abgeschlossen sein, dass mit der Produktion begonnen werden kann.

Die Kythe Distillery ist vollständig finanziert, das Unternehmen plant zusätzlich den Verkauf von Fässern an Privatpersonen und ausgewählte unabhängige Abfüller. Nähere Information dazu wie zur Destillerie finden sich auf der Website der Brennerei.