Wild Turkey erhält eine weitere Brennerei

Die Gruppo Campari baut den Bourbon-Anteil in ihrem Portfolio weiter aus. Im Sommer 2009 übernahm sie u.a. die Marke Wild Turkey, die Destillerie in Kentucky sowie Bourbon-Vorräte für 575 Millionen Dollar. Im vergangenen Oktober erwarb die Gruppe 70% der Wilderness Trail Distillery für 420 Millionen Dollar (wir berichteten). Und nun gibt sie den Ausbau ihrer Bourbon-Produktion in Kentucky bekannt. Eine neue Destillerie wird neben der bestehenden Brennerei in Lawrenceburg errichtet. Die Produktionskapazität von Wild Turkey wird sich somit von neun Millionen Proof-Gallonen auf 14 Millionen Proof-Gallonen erhöhen. Kosten des Neubaus: 161 Millionen US-Dollar.

Der Spatenstich für den neuen Standort ist für Oktober 2023 geplant, Ende Juli 2025 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

