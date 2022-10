Campari Group kauft 70% der Wilderness Trail Distillery für 420 Millionen Dollar

An drei Tagen in gemütlicher Atmosphäre die große Vielfalt der Spirituosen entdecken – in Halle 7 der MESSE BREMEN warten rund 120 Aussteller und haben Whisk(e)y, Gin und R(h)um am Start. Brennereien, Importeure und unabhängige Abfüller freuen sich auf spannende Gespräche und auf (Wissens)Durst.

Datum: Freitag bis Sonntag, 25. bis 27. November 2022

Öffnungszeiten: Freitag 15 – 21 Uhr, Samstag 11 – 20 Uhr, Sonntag 12 – 18 Uhr

Ort: MESSE BREMEN, Halle 6

Preise: Die Tageskarte kostet im Vorverkauf 18 Euro das Zwei-Tages-Ticket 28 Euro, das Ticket für Sonntag ist ermäßigt und kostet 15 Euro. Tickets sollten vorab gebucht werden, denn vor Ort gibt es nur eine Notkasse und die Karten sind drei Euro teurer