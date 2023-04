Neu bei Kirsch Whisky: The GlenAllachie, 1770 Glasgow, aus dem Archiv von Duncan Taylor sowie einfach guter Whisky

Die Neuheiten von Kirsch Import an diesem Dienstag, kurz zusammengefasst: neues Whisky-Cuvée von The GlenAllachie, Small Batch Single Malt der 1770 Glasgow Distillery, 11 Abfüllungen von Duncan Taylor und einen Simply Good Speyside Single Malt Scotch Whisky.

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Das neue Whisky-Cuvée aus der Hand von Billy Walker

Billy Walker hatte einmal mehr Gelegenheit, sein großes Fingerspitzengefühl für Fässer zu beweisen. Sensibel selektierte und kombinierte die lebende Legende Puncheons, Barriques und Pipes zu einem neuen GlenAllachie Whisky-Cuvée.

Der exklusiv für Kirsch Import abgefüllte The GlenAllachie 2012/2023 reifte zunächst in Fässern aus amerikanischer Weißeiche. Für zusätzliche Tiefe und Komplexität wählte Billy Walker weitere drei Fasstypen von unterschiedlichem Charakter aus.

Die Süße von Pedro Ximénez Sherry Puncheons vermählt sich so mit den zarten, floralen Aromen von Moscatel Wine Barriques und den dunkelfruchtigen, nussigen Noten von Ruby Port Pipes. Das Ergebnis: Ein üppiges Single-Malt-Cuvée mit Aromen von Karamellsauce über Pflaumenkonfitüre bis Gartenfrüchten.

The GlenAllachie 2012/2023 – Pedro Ximénez, Moscatel & Ruby Port Cuvée Cask Finish

Speyside Single Malt Scotch Whisky

Exclusively bottled for Kirsch Import

10 Jahre

Dest. 2012

Abgef. 2023

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: American Oak Barrels, Pedro Ximénez Sherry Puncheons, Moscatel Wine Barriques, Ruby Port Pipes

54,9 % vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Experiment aus Schottlands größter Stadt: Small Batch Single Malt der Glasgow Distillery

Mit der Gründung der Glasgow Distillery zog 2014 nach mehr als 100 Jahren wieder eine Whiskybrennerei in die schottische Hafenstadt ein. Heute ist die Glasgow Distillery eine von wenigen urbanen Brennereien Schottlands, die sich der Herstellung von Single Malt Whisky widmen. Und zwar unabhängig, innovativ, mit fünf kupfernen Pot Stills aus deutscher Herstellung und feinster schottischer Gerste.

Dass es ihr nachhaltig gelingt, ein neues Whiskykapitel in die Geschichte ihrer Heimatstadt zu brennen, beweist die Glasgow Distillery u.a. mit abwechslungsreichen Small-Batch-Abfülllungen. Der 1770 Glasgow 2018/2022 – Red Wine & Ruby Port Cask Finish ist das bislang experimentellste Release der Glaswegians: Erstmals wurden zwei Spirituosenstile kombiniert, die jeweils zwei unterschiedliche Reifungsprozesse durchlaufen haben.

Getorfter Single Malt reifte in Virgin Oak Casks und erhielt ein Finish in Bordeaux-Rotweinfässern, während dreifach destillierter Single Malt in First Fill Bourbon Casks lagerte und in Ruby Port Casks veredelt wurde. Aus insgesamt sechs Fässern, die die urbanen Brenner Ende 2022 miteinander vermählten, wurden 1.925 Flaschen mit 57,5% vol. ohne Kältefiltration und in natürlicher Farbe abgefüllt.

1770 Glasgow 2018/2022 – Red Wine & Ruby Port Cask Finish

Single Malt Scotch Whisky

Small Batch Series

Dest. 2018

Abgef. 2022

Herkunft: Schottland, Lowlands

Fasstyp: Virgin American Oak Casks & Bordeaux Wine Casks (Finish), First Fill Bourbon Casks & Ruby Port Casks (Finish)

Fassnr. 18956, 18957, 18958, 18971, 18972, 18974

1.925 Flaschen (insgesamt)

57,5% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Neues aus dem flüssigen Archiv von Duncan Taylor: Bis zu 50 Jahre alt & exklusiv

Von Blended Scotch, Premium Single Malts und Single Grains bis zu legendären Single Cask Bottlings: das Sortiment von Duncan Taylor & Co. zeichnet sich vor allem durch edle Whiskys aus. Whisky-Fachleute und -Liebhaber auf der ganzen Welt schwärmen von den komplexen, authentischen Premium-Abfüllungen. Diese basieren auf einer Whiskysammlung, die zu einer der größten ihrer Art zählt.

Ausschließlich für den deutschen Markt hat Duncan Taylor zehn Single Malts der Octave-Reihe abgefüllt. Deren Kennzeichen: ein Finish mit viel Holzkontakt in kleinen Sherry-Oktav-Fässern. Auf diese Art intensiv nachgereift wurden der torfrauchige Bunnahabhain Peated 2014/2022 und der Bunnahabhain Peated 2014/2023, der 14 Jahre alte, ungetorfte Bunnahabhain 2008/2023 sowie der berühmte Nachbar aus Islays Süden, Laphroaig 2011/2023.

Bunnahabhain Peated 2014/2022 – The Octave

Duncan Taylor Islay Single Malt Scotch Whisky

Exclusively bottled for Kirsch Import

8 Jahre

Dest. 2014

Abgef. 2022

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: Oak Casks, Sherry Octave Casks

Fassnr. 3832469

85 Flaschen

54,2% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Bunnahabhain Peated 2014/2023 – The Octave

Duncan Taylor Islay Single Malt Scotch Whisky

Exclusively bottled for Kirsch Import

8 Jahre

Dest. 2014

Abgef. 2023

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: Oak Casks, Sherry Octave Casks

Fassnr. 3836653

84 Flaschen

54,1% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Bunnahabhain 2008/2023 – The Octave

Duncan Taylor Islay Single Malt Scotch Whisky

Exclusively bottled for Kirsch Import

14 Jahre

Dest. 2008

Abgef. 2023

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: Oak Casks, Sherry Octave Casks

Fassnr. 3834303

83 Flaschen

54,6% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Laphroaig 2011/2023 – The Octave

Duncan Taylor Islay Single Malt Scotch Whisky

Exclusively bottled for Kirsch Import

11 Jahre

Dest. 2011

Abgef. 2023

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: Oak Casks, Sherry Octave Casks

Fassnr. 5637145

76 Flaschen

54,4% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Zwischen fünf und acht Monate verbrachte der Highlander Tullibardine 2013/2023 (aus Fass Nr. 10535408 und Nr. 10536865) in den Octaves. Die Speyside ist vertreten mit dem seltenen Dalmunach 2015/2023 und einem mysteriösen Iconic Speyside 2011/2023. Der Tormore 2010/2023 hat lediglich 65 Flaschen ergeben, der Glenrothes 2009/2023 fühlt sich von Haus aus in Sherry Casks wohl.

Ein seltenes Juwel unter den Schätzen von Duncan Taylor ist der 50 Jahre alte Caperdonich 1969/2020 aus der Serie „Rarest of the Rare“. Die heute nicht mehr existente Brennerei Caperdonich war nie groß, und da sie viele Jahre geschlossen war, sind ältere Fässer extrem selten. Duncan Taylor Scotch besitzt einige der ältesten Fässer, die heute noch zu finden sind. Mit dieser Abfüllung lässt man so eine längst vergangene Ära wiederaufleben.

Tullibardine 2013/2023 – The Octave

Duncan Taylor Highland Single Malt Scotch Whisky

Exclusively bottled for Kirsch Import

9 Jahre

Dest. 2013

Abgef. 2023

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Oak Casks, Sherry Octave Casks

Fassnr. 10535408

85 Flaschen

55,2% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tullibardine 2013/2023 – The Octave

Duncan Taylor Highland Single Malt Scotch Whisky

Exclusively bottled for Kirsch Import

9 Jahre

Dest. 2013

Abgef. 2023

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Oak Casks, Sherry Octave Casks

Fassnr. 10536865

90 Flaschen

54,9% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Dalmunach 2015/2023 – The Octave

Duncan Taylor Speyside Single Malt Scotch Whisky

Exclusively bottled for Kirsch Import

7 Jahre

Dest. 2015

Abgef. 2023

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Oak Casks, Sherry Octave Casks

Fassnr. 10835453

88 Flaschen

54,7% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

An Iconic Speyside 2011/2023 – The Octave

Duncan Taylor Speyside Single Malt Scotch Whisky

Exclusively bottled for Kirsch Import

11 Jahre

Dest. 2011

Abgef. 2023

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Oak Casks, Sherry Octave Casks

Fassnr. 2934569

85 Flaschen

54% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tormore 2010/2023 – The Octave

Duncan Taylor Speyside Single Malt Scotch Whisky

Exclusively bottled for Kirsch Import

12 Jahre

Dest. 2010

Abgef. 2023

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Oak Casks, Sherry Octave Casks

Fassnr. 8237034

65 Flaschen

54,7% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Glenrothes 2009/2023 – The Octave

Duncan Taylor Speyside Single Malt Scotch Whisky

Exclusively bottled for Kirsch Import

13 Jahre

Dest. 2009

Abgef. 2023

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Oak Casks, Sherry Octave Casks

Fassnr. 4934613

84 Flaschen

53,8% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Caperdonich 1969/2020 – The Rarest

Duncan Taylor Speyside Single Malt Scotch Whisky

50 Jahre

Dest. 10/10/1969

Abgef. 30/04/2020

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Oak Casks, Sherry Octave Casks

Fassnr. 3253

88 Flaschen (insgesamt)

47,9% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Einfach guter Whisky: Simply Good Single Cask aus dem Bourbonfass

Guter Whisky muss weder kompliziert noch unendlich teuer sein. Das belegt zum Beispiel unsere unabhängige Abfüllungsreihe Simply Good. Hier finden Sie hochwertige, authentische und solide Malt Whiskys aus Schottlands Regionen, modern-minimalistisch designt und zum fairen Preis.

Zu den Neuzugängen der Serie gehört in dieser Woche der Benrinnes 12 y.o. Als Single Malt ist Benrinnes vom Fuße des gleichnamigen Berges noch immer vergleichsweise unbekannt. Der Speyside Whisky reifte in einem klassischen First Fill Bourbon Barrel und vermählt so für ihn typische intensive und fleischige Aromen mit weichem Karamell und süßer Vanille.

Benrinnes 12 y.o.

Simply Good Speyside Single Malt Scotch Whisky

12 Jahre

Dest. 2010

Abgef. 2023

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Bourbon Barrel

Fassnr. KI-311054

57,5% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert