Ardbeg stellt ihren Fèis Ìle Single Malt vor

Heute stellte die Islay-Brennerei ihr Fèis Ìle Bottling 2023 Ardbeg Heavy Vapors vor. Das Besondere an der diesjährigen Abfüllung zum Islay Malt and Music Festival: Der Sprit hierfür wurde ohne den Einsatz von Purifiern destilliert. So konnten auch die schweren Dämpfe bei der Destillation aufsteigen und gelangten schließlich in die Flasche.

In der Nase sollen sich rauchig-süße Aromen entfalten, während am Gaumen sich bittersüße Aromen von Kohlenstaub, Pfefferminze, Kardamom und dunkler Schokolade präsentieren.

Ergänzend zu Ardbeg Heavy Vapors erscheint in diesem Jahr auch noch Planet Ardbeg, eine Graphic Novel der Comiczeichnerin und Illustratorin Dilraj Mann, in der Agent 46, eine mutige interplanetare Detektivin, auf der Suche nach dem verschwundenen Purifier ist, um die ultimativer Balance von Ardbeg wiederherzustellen. Ein Video auf Youtube erlaubt eine kurze Vorschau:

Ardbeg Heavy Vapors wird weltweit ab dem 3. Juni, dem Ardbeg Day 2023, bei den Ardbeg-Botschaften, Whisky-Spezialisten, Online-Händlern und im Besucherzentrum der Destillerie mit einer UVP von £120 (etwa 135 €) erhältlich sein. Für diejenigen, die es am Ardbeg-Day nicht auf die Insel Islay schaffen: Dr. Bill Lumsden veranstaltet auf ardbeg.com eine Ardbeg Heavy Vapors Masterclass.