Hochrangige chinesische Delegation besucht Heimat des Whiskys

In der letzten Woche besuchte eine hochrangige Delegation der Chinese Alcoholic Drinks Association (CADA) Schottland, um mehr über über die Scotch Whisky Industrie zu erfahren. Deshalb besuchten sie die Johnnie Walker Experience in Edinburgh, das Scotch Whisky Research Institute sowie Diageo’s Destillerie Glenkinchie. Zusätzlich traf sich die Delegation auch mit dem CEO der Scotch Whisky Association, Mark Kent. Hierbei ging es um die Fortsetzung der Diskussionen über Chinas regulatorischen Rahmen und die Standardisierung der Whiskyproduktion, wie es im Artikel bei The drinks report heißt.

In den nächsten zehn Jahren und darüber hinaus, so sagen viele Branchenexperten voraus, wird die Whiskyproduktion in China einen exponentiellen Anstieg erleben. Viele Whisky-Brennereien sind in den letzten Jahren in China entstanden, oder ihre Fertigstellung steht kurz bevor – seien es die Diageo Eryuan Malt Whisky Distillery, die Chuan Malt Distillery von Pernod Ricard oder die Nine Rivers Distillery. Dieser Austausch mit der Scotch Whisky Association wird, wie es Yuan Yue, Generalsekretärin des Whisky Committee and Beer branch laut The drinks report report formuliert, “die Entwicklung des in China hergestellten Whiskys unterstützen, die internationale Wettbewerbsfähigkeit des chinesischen Whiskys verbessern und dazu beitragen, gleiche Wettbewerbsbedingungen für einen fairen und offenen Wettbewerb zu schaffen.“

Dieser Austausch geschieht in beiden Richtungen: China ist ein Schlüsselmarkt für Scotch Whisky. Im Jahr 2022 betrug der Wert £232, damit ist China der sechstgrößte Exportmarkt für Scotch Whisky. Doch auch China hat noch eine Spirituose, für die sie internationale Märkte sucht. Während unter jungen Menschen in China der Kauf und Konsum von Whisky sehr populär ist, nimmt unter diesen die Popularität der traditionellen, chinesischen Spirituose Baijiu deutlich ab. Die mit Abstand meistgetrunkene Spirituose der Welt wird in China vorwiegend außerhalb der Städte von älteren Menschen konsumiert. Hier sind neue, internationale Märkte von großem, chinesischen Interesse.