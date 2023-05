Die Bunnahabhain Distillery stellt heute ihre Abfüllungen zur Fèis Ìle 2023 (26. Mai bis 3. Juni), dem Islay Festival of Music & Malt, vor. Bunnahabhain Canasta Cask Matured Fèis Ìle 2023 reifte in seltenen Canasta-Sherry-Fässern, in denen Sherrys aus Palomino- und Pedro Ximenez-Trauben verschnitten wurden. Bunnahabhain 1998 Manzanilla Cask Finish Fèis Ìle 2023 wurde am 28. Oktober 1998 destilliert, in amerikanische Eichenfässer gefüllt und am 25. Mai 2016 in Manzanilla-Sherry-Fässer umgefüllt.

Alle weiteren Details finden Sie in der Presse-Info, die wir von der C O N N A I S S E U R GmbH erhalten haben:

Bunnahabhain stellt neue Fèis Ìle 2023 Editionen vor

Das Islay Festival ist eine Zusammenkunft von Whisky- und Islay Fans aus aller Welt. In der letzten Maiwoche feiert man auf Islay über einen Zeitraum von insgesamt zehn Tagen. Die Fèis Ìle ist die gemeinnützige Organisation, aus der sich das mittlerweile riesige Festival of Music & Malt entwickelt hat. Das ehrenamtliche Komitee arbeitet mit der Brennerei-Gemeinschaft, den örtlichen Musikern und anderen Interessierten zusammen, um die Insel Islay zu präsentieren und den Besuchern ein unvergessliches Erlebnis zu bieten.

Inspiriert von den Besuchern aus aller Welt, die die Reise zu dem Festival auf sich nehmen, entstanden zwei neue Whiskys: der Bunnahabain Fèis Ìle Abhainn Araig und den Bunnahabain Fèis Ìle 1998 Calvados Cask Finish. Das Fèis Ìle Festival ist einer der wichtigsten Veranstaltungen für die Whisky Gemeinschaft auf der Insel Islay und lockt jährlich gleichsinnige, leidenschaftliche und experimentierfreudige Besucher an.

Aber leider ist nicht jeder in der Lage, diese Reise zu unternehmen. So entstand die Idee der Bunnahabhain Fèis Ìle Editionen, um diese Erfahrung für alle zugänglich zu machen. Bunnahabhain ist auf Islay dafür bekannt, dass er unpeated, sherryed, plakativ und komplex ist. Ein Kontrast zu den rauchigen Whiskys, für die Islay sonst bekannt ist, denn nicht alle Whiskys halten einer vollständigen Reifung in Sherryfässern stand. Bunnahabhain ist sehr robust, ungetorft, ölig, mit Noten von getrockneten Früchten und Getreide.

Bunnahabhain Canasta Cask Matured Fèis Ìle 2023

Als nördlichste Brennerei auf Islay sind wir bekannt für unsere ungetorften, klassisch mit Sherry gereiften Single Malts. Er ist vollständig in seltenen Canasta-Sherry-Fässern gereift, in denen einst gekonnt Sherrys aus Palomino- und Pedro Ximenez-Trauben verschnitten wurden. Die Canasta-Fässer sind sehr klassisch im Stil, wobei die Ausgewogenheit des Oloroso-Sherrys würzige Aromen verleiht und der Pedro Ximenez Schichten von Komplexität und Süße hinzufügt. Das Ergebnis ist ein besonderer Dram, der zu den besten Feierlichkeiten passt.

Grädigkeit: 51,2 % vol. Alkohol

Sonstiges: Natural colour / non-chill filtered

UVP: 119,90 EUR

Flaschengröße: 0,7 L

Verfügbarkeit: Limitierte Menge, nur solange der Vorrat reicht.

Tasting Notes

Farbe: Kastanienbraun

Nase: Klassische Sherry-Nase; süße und karamellisierte Früchte, in Honig geröstete Nüsse, ein Hauch von Zimt und Nelken mit einem Hauch von Rancio.

Gaumen: Ahornsirup in Verbindung mit cremiger Vanille, getrockneten Feigen, pochierten Birnen und einem Hauch von Kakao. Ein sanfter Hauch von Orange erscheint im Hintergrund.

Finish: Lang und süß mit Noten von braunem Zucker, roten Äpfeln und Vanillepudding.

Bunnahabhain 1998 Manzanilla Cask Finish Fèis Ìle 2023

Dieser klassisch Single Malt mit seinem wunderbar harmonischen Charakter ist eine limitierte Abfüllung ganz im Sinne von Bunnahabhain. Er wurde am 28. Oktober 1998 destilliert, in amerikanische Eichenfässer gefüllt und am 25. Mai 2016 in Manzanilla-Sherry-Fässer abgefüllt. Manzanilla-Sherry ist für seine küstennahen, nussigen Eigenschaften bekannt; Eigenschaften, die auch unser eigener Bunnahabhain-Spirit hat. Und genau deshalb passen sie so gut zusammen. Das Ergebnis ist ein warmherziger Dram mit salzigen und würzigen Noten, der zu den besten Feiern passt.

Grädigkeit: 52,3 % vol. Alkohol

Sonstiges: Natural colour / non-chill filtered

UVP: 499 EUR

Flaschengröße: 0,7 L

Verfügbarkeit: Limitierte Menge, nur solange der Vorrat reicht.

Tasting Notes

Farbe: Kastanienbraun

Nase: Frisch gebackenem Gebäck mit süßen Mandeln, Rosenblättern, Grapefruit und getrocknete Gewürze werden durch einen Hauch von Mahagoni und Weihrauch ausgeglichen.

Gaumen: Küsteneinflüsse von Seegras und frischer Seeluft treffen auf Rosinen und Datteln kombiniert mit cremigem Fudge, rote Äpfel und eine warme, süße Würze, die an Sternanis erinnert.

Finish: Würzig und aromatisch mit karamellisierten Walnüssen; der Sternanis verblasst und gibt den Blick frei auf Zitronenschalen und Birnen mit einer anhaltenden Note von Meersalz.