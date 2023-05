TTB-Neuheit: Aberfeldy 18 yo Cabernet Sauvignon Finish

An jedem Tag in dieser Woche konnten wir Ihnen einen neuen Eintrag in die us-amerikanische TTB-Datenbank vorstellen. Und auch der heutige bildet da keine Ausnahme, der neue Fund sind diese Label für einen Aberfeldy 18 yo, Finished in Cabernet Sauvignon Wine Casks, Batch No.: 2923/B, und so sehen die Etiketten aus:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.