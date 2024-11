Marloe x Ardnamurchan vereint Armbanduhr mit Oloroso Single Cask Whisky

Der unabhängige britische Uhrmachers Marloe und die unabhängigen Destillerie Ardnamurchan vereinen in ihrem Projekt Marloe x Ardnamurchan ihre handwerklichen Leistungen. Die 292 limitierten Sets bestehen aus der Armbanduhr Glenbeg Blue des Uhrmachers mit Sitz in der Nähe der Chiltern Hills und einer Flasche des zehn Jahre alter Single Malts aus dem Oloroso Single Cask #233, welches 2014 befüllt wurde.

Für die Uhr verwendet Marloe ein in der Schweiz hergestelltes automatisches mechanisches Uhrwerk STP1-21 und ein Saphirglas mit fünf Schichten. Mehrere Details der Uhr greifen die Destillerie Ardnamurchan und ihren Whisky auf, in ihrem Artikel ‚Marloe x Ardnamurchan watch and whisky pairing matches dram with timepiece‘ führt Shortlist diese näher auf und präsentiert die Glenbeg Blue auch in einer kleinen Bilder-Galerie.

Zu dieser Uhr gehört eine Flasche Ardnamurchans erstem 10 Jahre alten Oloroso Single Cask Whisky. Das Set Marloe x Ardnamurchan beinhaltet neben der vermutlichen 0,7-Liter Flasche auch noch 5-cl-Miniatur. Marloe x Ardnamurchan ist auf 292 Sets limitiert und über die Website der Uhrmachers für £849 erhältlich.