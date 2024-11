Bonhams zog 20 Flaschen Scotch aus Auktion zurück

In letzter Minute zog das Auktionshaus Bonhams am vergangenen Montag 20 Flaschen Scotch Whiskys aus ihrer Auktion Fine Whisky & Spirits in Paris zurück. Deutliche Bedenken in Bezug auf die Echtheit dieser Abfüllungen zwangen das Auktionshaus zu diesem Schritt.

Bei den zurückgezogen Bottlings handelte es sich hauptsächlich Islay um Single Malts und Macallan-Abfüllungen mit einem geschätzten Wert von 52.000–72.000 US-Dollar. Wie whisky advocate aufführt, ging es konkret um Silver Seal-Abfüllungen von North Port 1976 (26 year old), Ardbeg 1972 (28 year old), Port Ellen 1982 (21 year old), Laphroaig 1990 (20 year old), St. Magdalene 1982 (27 year old), Macallan 1979 (25 year old) und Pluscarden 1969 (40 year old), destilliert in der Miltonduff Distillery. Keinen Platz in der Auktion fanden ebenfalls Macallan 15 vo, hergestellt in den Jahren 1954 und 1957, und einen Gordon & MacPhail Macallan 1937 (34 year old). Der Rest umfasste Cadenhead-Abfüllungen von Ardbeg 24 year old, Laphroaig 21 year old und Clynelish 1966 23 year old (jetzt Brora Distillery), eine Ainslie & Heilbron-Abfüllung von Clynelish 12 year old, eine Charles Mackinlay-Abfüllung von Glen Mhor 10 year old, eine Moon Imports „The Birds“ Miltonduff 1974, eine Berry Bros. & Rudd Talisker 1937 und Abfüllungen von Laphroaig 10 year old, Port Ellen 15 year old und Longrow 1973. Viele der Flaschen trugen italienische Importetiketten und Steuerstreifen, ein Talisker 1937, der von der Buckingham Corporation of New York importiert wurde, trug einen Steuerstreifen der US-Steuerbehörde.

Clément Gaillard, whisky specialist for Bonhams in Europe, sagte gegenüber Whisky Advocate:

“After a thorough investigation, we have serious concerns about the authenticity of some of these bottles. They are all from the same seller and we have decided to withdraw everything from this person as a precaution. We do our best to avoid putting fake or dubious bottles on sale.”