Matt Hofmann gehört in den Veeingten Statten zu den Pioniren auf dem Gebiet des American Single Malts. Er war 2010 Mitbegründer der in Seattle ansässigen Westland Distillery. Die Brennerei wechselte 2017 in den Besitz von Rémy Cointreau (wir berichteten). Hofmann verließ 2023 Westland, um neue Projekte zu starten. Und kam im Zuge dessen in Kontakt mit Talking Cedar, eine Kombination aus Brennerei, Brauerei und Restaurant, die sich in Besitz des Stammes der Chehalis im Bundesstatt Washington befindet. Bis 2018 war es für Native Americans illegal, auf Stammesgebieten Alkohol zu destillieren. Die Chehalis kämpften dagegen an, und, wie auf der Website von Talking Cedar zu lesen ist, gewannen sie auch.

Talking Cedar verfügt über eine Vielzahl von Destillieranlagen, die die Produktion von Single Malts und Pot Still sowie auch Bourbon, Rye, Grain Whiskey und Blends ermöglichen. Matt Hofmann leitet jetzt das Whiskey-Programm bei Talking Cedar- Aufgrund seiner Erfahrung wird sein Hauptbeitrag zunächst Pot Still Single Malt sein, andere Whiskey-Stile sollen jedoch noch hinzukommen. Hofmann rechnet damit, dass die ersten unter seiner Leitung hergestellten Whiskeys 2028 oder 2029 erscheinen werden