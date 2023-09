Nach einer längeren Vorbereitungsphase ist es nun soweit: Kirsch Import, der aus Stuhr stammende deutsche Importeur vieler Spirituosen- und vor allem Whiskymarken, wird nun auch in Österreich tätig.

Was man dort vor hat und was man als die eigenen Stärken für die Kunden sieht, nachfolgend in der Presseaussendung:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Meilenstein nach 47 Jahren des Erfolges: Kirsch Import startet Vertrieb in Österreich

Stuhr, 01.09.2023 Das seit 1976 bestehende Familienunternehmen Kirsch Import expandiert: Ab sofort vertreiben die Niedersachsen die über 4.500 Spirituosen in ihrem Portfolio auch in Österreich.

Seit fast 50 Jahren beliefert Kirsch Import aus Stuhr bei Bremen verlässlich Kunden aus der Gastronomie, dem Einzel- und Fachhandel mit mehr als 4.500 Spirituosen. 1976 starte Dieter Kirsch mit seinem VW-Bully einen Einzelhandel, der zum Großhandel für Miniaturen heranwuchs. Seit 2015 leitet sein Sohn Christoph Kirsch in zweiter Generation die Firma.

Das heute mittelständische Unternehmen ist zu einem Vollsortimenter im Bereich Premium- Spirituosen herangewachsen. Es wurde bereits dreimal in Folge, 2021, 2022 und 2023, von Meininger´s International Spirits Award (ISW) zum „Spirituosenimporteur des Jahres“ gekürt.

Jetzt läuten die Niedersachsen den nächsten großen Schritt in ihrer Entwicklung ein. Denn: Ab sofort vertreibt Kirsch Import seine Produkte auch in Österreich. Christoph Kirsch verkündet stolz:

„Wir freuen uns sehr, jetzt auch den österreichischen Fach- und Einzelhandel sowie die dortige Gastronomie beliefern zu können. Nach fast einem halben Jahrhundert des Erfolges in Deutschland ist dies ein mit Spannung erwarteter, neuer Meilenstein in unserer Firmengeschichte. Das gesamte Team freut sich auf die Bereicherung durch neue Kunden und viele gemeinsamen Jahre mit ihnen.“

Was Kirsch Import so besonders macht

Zu den besonderen Stärken des umfassenden Sortiments von Kirsch Import zählen Single Cask und Single Malt Whisky, (Craft) Gin und Premium-Rum. Zu den Exklusivmarken aus Schottland gehören z. B. Edradour, The GlenAllachie, Nc´nean, Lochlea und Compass Box. Die über viele Jahre hinweg aufgebauten, engen Verbindungen zu unabhängigen Abfüllern wie Signatory Vintage oder Murray McDavid ermöglichen regelmäßige und exklusive Einzelfass-Importe. Auch jenseits von Schottland finden sich viele andere interessante Marken im beispiellosen Portfolio.

Kirsch Import steht zudem für Eigenabfüllungen, die ankommen, etwa in Kooperation mit den Meeresschützern von Sea Shepherd. Des Weiteren umfasst das Sortiment hochklassige Gin- und R(h)um-Marken – vom Craft Gin aus Island bis zum luxuriösen London Dry Gin No.3. Das R(h)um-Angebot umfasst neben vielen top Marken aus Übersee auch naheliegendes: FRC aus Schleswig-Holstein. Zu den Erfolgsmarken aus dem eigenen Land gehört zudem NORK, das Korn neu interpretiert, kreative Liköre herstellt und die Erfolgsmarke Franzi Franzbrötchenlikör etabliert hat.

Es lohnt sich für Kunden von Kirsch Import immer, im Onlineshop zu stöbern und zahlreiche weitere Marken zu entdecken, um den eigenen Gästen und Verbrauchern besonders zu bieten.

Unkomplizierte Bestellungen, zuverlässiger Kundenservice

Die Spirituosen von Kirsch Import lassen sich unkompliziert ordern. Bestellungen, die vor 12 Uhr eingehen, verlassen fast immer noch am selben Tag das Lager. Alle Artikel sind frei sortiert in individuellen Mengen erhältlich.

Bestellungen können jederzeit formlos und ohne Umwege getätigt werden: direkt im Shop, per E-Mail oder per Telefon unter +49 4206 305360. Auch für Rückfragen steht das Team von Kirsch Import stets per E-Mail und telefonisch bereit.

Über Kirsch Import

Kirsch Import kennt die Spirituosen-Branche seit 47 Jahren. Das Familienunternehmen aus Stuhr in der Nähe von Bremen hat sich früh auf das Premium-Segment spezialisiert: Über 4.500 hochwertige Spirituosen, darunter Deutschlands umfangreichstes Portfolio im Bereich Single Malt, verwaltet in zweiter Generation Christoph Kirsch.