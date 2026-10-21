München Spirits 2026 abgesagt und auf nächstes Jahr verschoben

Die München Spirits 2026, die in der Wappenhalle am Konrad-Zuse-Platz in München vom 11. bis 13. November hätte stattfinden sollen, ist laut einer Mail des Veranstalters an Aussteller knapp ein Monat vor Start abgesagt worden. Ein neuer Anlauf soll nächstes Jahr genommen werden. Die Homepage ist auch nur mehr zum Teil funktional.

Die Gründe für die Absage wurden in der Mail, die Whiskyexperts vorliegt, nicht konkret angeführt. Der Verkauf der Tickets für die Messe ist ebenfalls bereits beendet worden, wie man auf der Webseite von snapticket sehen kann.

Bleibt zu hoffen, dass diese kleine, aber feine Messe 2027 wieder an den Start geht und das Messeprogramm im Süden von Deutschland wieder beleben wird. Für dieses Jahr nehmen wir die Messe aus unserem Veranstaltungskalender…