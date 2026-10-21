Jim Beam Distilling präsentiert die dritte Booker’s-Abfüllung für 2026: Booker’s Southern Thunder Batch

Auch wenn die „besonderen“ Abfüllungen von Booker’s Bourbon eigentlich nur in den USA erhältlich sind, gibt es doch weltweit eingefleischte Fans dieser ausgesuchten Bottlings. Für diese wir die neueste und dritte Abfüllung in diesem Jahr von Interesse sein: Booker’s Southern Thunder Batch, benannt nach der „donnernden“ Stimme von Booker Noe.

Die limitierte ABfüllungs wurde mit 127,3 Proof, also 63,65% Vol. Alkoholstärke abgefüllt, ist also wie üblich sehr kräftig gehalten.

Der Booker’s Southern Thunder Batch enthält einige der ältesten Bourbons der Serie bisher, sieben Jahrem acht Monate und 14 Tage lag der Bourbon in den ausgesuchten Fässern. Und woher diese stammen, gibt man bei der Veröffentlichung genau an:

23% von der fünften Etage von Warehouse 3

21% von der dritten Etage von Warehouse G, auch bekannt als „Waterfill“

22% von der sechsten Etage von Warehouse 6

20% von der vierten Etage von Warehouse 4

14% on der vierten Etage von Warehouse M

Die offiziellen Tasting-Notizen von Booker’s erwähnen Aromen von Vanille und Eiche, gefolgt von einem kräftigen, ausdrucksstarken Geschmacksprofil mit Kirschkuchen, Erdnüssen in Honig und schwarzem Pfeffer, das für die Marke typisch ist (und mit auf die lange Reifung und die hohe Abfüllungsstärke zurückzuführen ist). Der Abgang soll lang und genussvoll sein, mit einem Hauch von Menthol.

99,90 Dollar kostet eine Flasche des Booker’s Southern Thunder Batch – allerdings wie schon erwähnt offiziell nur in den USA. Dass man die Special Editions von Booker’s ab und an auch in unseren Regionen finden kann, ist wohl Eigenimporten zuzuschreiben…