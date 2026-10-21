Neu: Malts & Magic Quest No. 6 von whic – ein 12-jähriger Caol Ila aus einem PX Hogshead

Schön zur Jahreszeit und zur Stimmung passt der neueste Whisky des deutschen Online-Händlers und unabhängigen Abfüllers whic: Als sechste Ausgabe seiner Malts & Magic-Serie erschien soeben ein 12 Jahre alter Caol Ila aus einem Pedro Ximenez Sherryfass, der Rauch und weihnachtliche Gewürznoten in sich verbindet.

Die ausführlicheren Tasting Notes und die Bezugsquelle für den neuen Whisky lesen Sie hier:

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ISLAY TRIFFT SHERRY: NEUES WHISKY-ABENTEUER VON WHIC

Malts & Magic Quest No. 6 ist ein 12-jähriger Caol Ila aus einem PX Hogshead

Bremen, 21.10.2026

Mit Malts & Magic Quest No. 6 führt der Bremer Spirituosenhändler whic seine Fantasy-inspirierte Whisky-Serie nach Islay. Die neue Abfüllung stammt aus der Caol Ila Brennerei: ein 12 Jahre alter Single Malt Scotch Whisky, der seine gesamte Reifezeit in einem einzelnen Pedro Ximénez Hogshead verbrachte.

Caol Ila destilliert seit 1846 direkt am Sund von Islay, dem die Brennerei auch ihren gälischen Namen verdankt. Ihr Hausstil steht für Torfrauch und eine leicht maritime Note. Das fruchtig süße Pedro Ximénez Sherry Hogshead #318878A ergänzt diesen Stil um dunkle Früchte und Backgewürze.

In der Nase trifft süßer Lagerfeuerrauch auf Bratapfel und kandierte Früchte, dazu kommen Zimt und Muskatnuss. Am Gaumen zeigt sich der Single Malt cremig und vollmundig: Fruchtkonfitüre, Lebkuchen und Backgewürze begleiten eine leicht jodige Note, während der Rauch zunimmt. Zum Schluss hallen gewürzter Kakao, schokolierter Lebkuchen und eine Prise Pfeffer mit leichten Kaffeenoten nach.

Abgefüllt wurde der Whisky mit 52% Vol.: kraftvoll, aber für seine Stärke erstaunlich weich und zugänglich. Der Single Malt ist nicht kühlgefiltert und zeigt sich in seinem natürlichen Mahagoni. Aus dem Einzelfass konnten nur 319 Flaschen gewonnen werden, die ab sofort exklusiv bei whic erhältlich sind: whic.de/malts-magic

„Dieser Caol Ila zeigt die warme, dunkle Seite von Islay: Die Vollreifung im PX-Fass legt Lebkuchen und Brombeerkonfitüre über den typischen Torfrauch. Diese Verbindung zweier Welten macht den Whisky zu einem perfekten Begleiter für lange Herbstabende.“ Arne Wesche, Gründer der whic GmbH

Über die Serie Malts & Magic

Mit Malts & Magic lädt whic zu einem großen Aromen-Abenteuer ein. Die Serie ist auf 13 Quests angelegt, die jeweils unterschiedliche Facetten des Single Malt Scotch Whiskys erkunden. Jede Abfüllung steht für eine eigene geschmackliche Mission – von rauchig und kraftvoll bis fruchtig und elegant. Die Fantasy-Illustrationen auf den Etiketten unterstreichen den erzählerischen Charakter der Serie und machen jede Quest zu einem eigenständigen Erlebnis für Nase und Gaumen.