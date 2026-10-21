Serge verkostet: 6x Dalmore in einem Vertikal-Tasting

Von 12 bis 45 Jahren erstreckt sich die Altersspanne der Whiskys aus Dalmore bei der Verkostung von Serge Valentin, die wie die gestrige als Vertikale aufgebaut ist. Bis auf die ersten beiden Bottlings handelt es sich dabei um Originale, und das bedeutet auch, dass man sie – aus Gründen des Preises – nicht einfach so im Vorbeigehen erwerben kann.

Von 85 bis 91 Punkte können die Bottlings erzielen, und der Älteste ist dabei nicht der Höchstbewertete in der Verkostung, wie unsere Tabelle zeigt:

Abfüllung Punkte

Dalmore 12 yo 2014/2026 (46%, Signatory Vintage, Un-chillfiltered Collection, first fill sherry butt finish) 85 Dalmore 12 yo 2013/2025 (56.2%, The Duchess, oloroso hogshead, cask #9002541) 85 Dalmore 18 yo ‘Cigar Malt Signature Reserve’ (46%, OB, 2026) 87 Dalmore 30 yo ‘2024 Release’ (43.8%, OB) 90 Dalmore 40 yo ‘2024 Edition’ (42%, OB, Gonzalez Byass Matusalem oloroso finish) 91 Dalmore 45 yo ‘2024 Edition’ (40%, OB) 88