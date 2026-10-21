Neu: Scheibel präsentiert Emill Spielwerk 7yo mit Pflaumen-Finish

Die Emil Scheibel Schwarzwald-Brennerei GmbH hat eine neue Jahrgangsversion des Emill Spielwerk veröffentlicht – der EMILL Spielwerk – 7 Jahre – Finish Pflaume ist auf 1124 Flaschen limitiert und wird in einer Geschenksverpackung und mit einem speziellen Decanter ausgeliefert. Abgefüllt ist er mit 51,7% Vol und kann um 119 ,00 Euro im Webshop von Scheibel bezogen werden.

Hier die Infos der Brennerei von ihrer Webseite:

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EMILL SPIELWERK – EDITION 2026 – FINISH PFLAUME – Limitiert auf 1.124 Flaschen und nummeriert

MILL ist ein echtes Schwarzwälder Original, gebrannt und gelagert in der historischen Scheibel Mühle in Kappelrodeck im Achertal. Sieben Jahre durfte EMILL SPIELWERK in der Scheibel Mühle in außergewöhnlichen Fässern reifen. Eiseskälte und Sommerwärme machen seinen „Herzschlag“ aus und verleihen diesem siebenjährigen Single Malt Whisky einen atemberaubenden Charakter.

Durch die sorgfältige Auswahl und Kombination unserer Fässer – amerikanische Eiche, Ex-Cognac-Fässer und deutsche Eiche – wird die Basis für das EMILL SPIELWERK geschaffen. Nach einer ersten Reifephase von mindestens drei Jahren erreicht die Whisky-Cuvée in einem Ex-Cognac-Fass über weitere vier Jahre ihre Vollendung, wodurch unser EMILL Whisky seine besondere Tiefe und Komplexität entwickelt.

Das herausragende Merkmal unserer limitierten und nummerierten Jahrgangs-Editionen SPIELWERK ist das jährlich wechselnde Finish, das jeder Abfüllung eine einzigartige Note verleiht. 2024 haben wir uns zum Auftakt der Serie für Marille entschieden, in 2025 war es die Glut-Orange und nun 2026 ist es Pflaume. Das Finish-Fass für unseren SPIELWERK 2026 stammt aus unserer Obstbrennerei und hatte zuvor eine unserer Pflaumen-Spirituosen beherbergt.

Mit jeder Edition enthüllen wir Ihnen eine neue Facette von EMILL. Die Eleganz und das ausgeprägte Aromaprofil unseres Whiskys versprechen außergewöhnliche Genussmomente und machen jede Flasche zu einem Sammlerstück.

EMILL ist ein echter Charakterkopf, der im Glas immer wieder neue Seiten von sich zeigt. Wenn man ihn nicht hetzt, belohnt und überrascht er immer wieder mit neuen Aromen.

Unser Whisky wird 2-fach gebrannt in den handgehämmerten Kupferbrennblasen der exklusiven Whisky-Destille mit typischem Schwanenhals. Fassgereift in der historischen Mühle: Eiseskälte und Sommerwärme, begleitet von der Feuchtigkeit der Wasserstraße (Bergbach „Acher“) machen den „Herzschlag“ von EMILL aus.

Tasting Notes:

Nase: In der Nase zeigt sich der Whisky ausgereift und ausgewogen. Noten von Toffee treffen auf Trockenfrüchte, insbesondere Feigen und getrocknete Pflaumen. Feine Vanille begleitet die Fruchtaromen, während eine dezente Würze an Zimt-Zucker erinnert und das Profil harmonisch abrundet.

Geschmack: Am Gaumen entfalten sich zunächst warme Getreide- und Malznoten, die dem Whisky Tiefe verleihen. Eine feine Süße verbindet sich mit den Aromen sonnengetrockneter Pflaumen, die an Pflaumenkompott erinnern. Die cremige Textur und die zurückhaltende Vanille sorgen für ein ausgewogenes, lang anhaltendes Geschmacksbild.

Abgang: Der Abgang ist würzig und angenehm wärmend. Pflaume, Vanille und feine Zimtnoten bleiben lange präsent und verleihen dem Whisky einen harmonischen, nachhaltigen Nachhall.