Die Diversa Spezialitäten GmbH stellt in ihrer Pressemitteilung einen Neuzugang im Portfolio der Highland-Brennerei Deanston vor. Deanston Virgin Oak Cask Strength erscheint in dieser Woche im Handel, und die Zusatz-Bezeichnungen 2023 Edition und Batch No. 1 lassen uns auf eine jährlich neu erscheinende Abfüllung schließen.

Deanston Virgin Oak Cask Strength reifte für 9 bis 12 Monate in amerikanischen Eichenfässern, die aus der Kelvin Cooperage aus Glasgow, Kentucky, USA stammten. Die erste Ausgabe der Abfüllung kam mit 58,5 % vol. in die Flaschen, ist ungefärbt, ohne Kühlfiltrierung und hat eine UVP von 64,99 €.

JETZT NEU: DEANSTON VIRGIN OAK CASK STRENGTH

2023 Edition I Batch No. 1

Deanston hat es schon immer geliebt, Dinge anders zu machen. Sie streben danach, besser zu sein und besser zu werden. Manche Menschen mögen Veränderungen nicht. Lassen die Dinge so, wie sie sind. Bequem. Gut genug. Deanston nicht. Sie sehen Veränderung als Chance. Eine Chance, die Tore einer Baumwollspinnerei zu öffnen, die sich in eine Brennerei verwandelt hat, um aus bescheidenen Zutaten etwas wirklich Außergewöhnliches zu machen, einen Whisky, der nie langweilig wird. Inspiriert vom Gründer Brodie Hepburn. Mutig, kühn, direkt. Genau wie diese Limited Edition. Abgefüllt in Fassstärke.

Deanstons einzigartiger WAXY- und Zitruscharakter ist flexibel und anpassungsfähig – der perfekte Single Malt für Fass-Experimente. Dieser Charakter hält der Reifung in vielen verschiedenen Fässern stand, so dass das Team von Deanston immer auf der Suche nach neuen und interessanten Fässern ist, um die Grenzen der üblicherweise für Scotch Whisky verwendeten Fasstypen zu durchbrechen. Virgin Oak ist insofern ungewöhnlich, als die meisten Scotch Whiskys in ehemaligen Bourbonfässern reifen, d.h. in Fässern, in denen zuvor American oder Bourbon Whisky gereift ist.

Der Master Blender wählte einige der besten amerikanischen Eichenfässer der Kelvin Cooperage, einer Familienbrennerei in Glasgow, Kentucky, aus, in denen der Deanston Virgin Oak 9 bis 12 Monate reift. Die Wahl fiel auf das Finishing und nicht auf die Reifung, um ein perfektes Gleichgewicht zu gewährleisten, ohne überladen zu wirken.

Das Ergebnis? Intensive, kräftige Aromen von warmen Gewürzen, kandierten Früchten, knackigen grünen Äpfeln und einem Hauch von Zitrusfrüchten. In Fassstärke kommt die Vielseitigkeit dieses Dram voll zur Geltung. Genießen Sie ihn pur oder mit ein paar Tropfen Wasser oder Eis.

Grädigkeit: 58,5 % vol. Alkohol

Sonstiges: Natural colour / non-chill filtered

UVP: 64,99 EUR

Flaschengröße: 0,7 L

TASTING NOTES

Farbe: tiefes Gold

Nase: Intensive, kräftige Aromen von Holz, Gewürzen, cremigem Pudding und kandierten Früchten

Gaumen: Butterscotch, Heidehonig, knackiger grüner Apfel.

Abgang: Warme Würze, mit einem Hauch von Zitrusfrüchten und einem Hauch von Honig.

DEANSTON – NOT YOUR TYPICAL DISTILLERY WE DO THINGS SLIGHTLY DIFFERENTLY

Die Heimat von Deanston ist weit entfernt von den malerischen Highland-Brennereien, die einem in den Sinn kommen, wenn man an Whisky in Schottland denkt. Als ehemalige Baumwollspinnerei, die in ihrer Blütezeit 1.500 Menschen beschäftigte, standen das Gebäude und die Gemeinde Deanston vor einem Scherbenhaufen, als sie 1965 für immer geschlossen wurde…

EIN WAGEMÜTIGER GRÜNDER: BRODIE HEPBURN

Der Gründer, Brodie Hepburn, ist alles andere als ein durchschnittlicher Gründer. Als echter Pionier sah er in der abgenutzten alten Baumwollspinnerei ein riesiges Potenzial, wo andere nur Herausforderungen sahen. Er sah das Potenzial des Flusses Teith, dessen Wasser weich genug für Whisky ist und die Kraft hat, eine Gemeinde zu versorgen. Er sah die Menschen in der Stadt Deanston, die die Leidenschaft und ehrliche Arbeitsmoral besaßen, um echte Whiskyhersteller zu werden. Hepburn ging ein Risiko ein, und es zahlte sich aus. Die alte Baumwollspinnerei wurde in einen Ort verwandelt, der sich perfekt für die Herstellung von Whisky eignet.

EIN KRAFTVOLLER FLUSS

Der mächtige Fluss Teith ist mehr als nur eine Wasserquelle. Er ist so stark, dass er eine Brennerei antreiben kann. Die ehemalige Baumwollspinnerei baute eine Kläranlage und installierte eines der größten Wasserräder Europas, um seine Kraft zu nutzen. In den 1940er Jahren kamen elektrische Turbinen hinzu. Auch heute noch werden Turbinen eingesetzt, um Strom aus dem Fluss zu gewinnen. Die erzeugte Energie reicht aus, um die Destillerie, die Büros, die Coffee Bothy und das Vistior Centre mit Strom zu versorgen. 75% des Stroms werden sogar an das nationale Stromnetz verkauft! Der Fluss Teith ist im wahrsten Sinne des Wortes die treibende Kraft hinter all dem. Aber er ist mehr als nur ihre Lebensquelle, er ist ein Symbol für ihre Ambitionen.

EINE STARKE GEMEINSCHAFT

Die Gemeinschaft begann mit der Baumwollspinnerei. Sie war einer der Gründe für die Gründer, das Risiko einzugehen und die Brennerei zu bauen. Eine Gemeinschaft mit der Leidenschaft und dem ehrlichen Arbeitsethos, echte Whiskyhersteller zu werden. Von den engen Verwandten der Destillateure bis zu den heutigen Innovatoren und der wachsenden Gemeinschaft auf der ganzen Welt – in jeder Flasche Deanston Whisky steckt Gemeinschaft und Charakter.

REGIONALE ZUTATEN

Es wird nur die beste schottische Gerste verwendet, die in der Nähe der Brennerei in Zusammenarbeit mit örtlichen Bauern angebaut wird. Es ist nicht üblich, nur schottische Gerste zu verwenden, aber Deanston legt Wert darauf. Sie verwenden traditionelle, praktische Methoden und eine viel längere Gärung, weil es das Richtige ist, und verwandeln das Getreide in den WAXY, den weichen Highland Single Malt, für den sie bekannt sind.

WHAT IS WAXY?

Ein Geschmack, ein Aroma, eine Textur (Mundgefühl), ein 3D Sensation (hinterlässt einen bleibenden Eindruck)

WHY IS IT SO GOOD?

schmeckt pur großartig, behält Textur und Gleichgewicht, wenn er auf Eis serviert wird, kann sich sehen lassen und verleiht einem Cocktail eine extreme Dimension