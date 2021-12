Neu: Fercullen Five Elements 20 Jahre

Vor exakt einem Jahr präsentierten wir Ihnen hier die Erstausgabe des Fercullen Five Elements, damals ein 18 Jahre alter Irish Single Malt aus der Powerscourt Destillerie. Nun ist die zweite Auflage erschienen, diesmal 20 Jahre alt und diesmal nicht aus drei, sondern aus vier verschiedenen Fassarten für das Finish – gemeinsam mit der Erstreifung in Bourbonfässern also „Five Elements“.

Alle Infos zum Whisky, der wieder von irish-whiskeys.de importiert wurde und auch dort erhältlich ist, nachfolgend:

PR-Text für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Neu: Fercullen Five Elements 20 Y

Die zweite Auskopplung der Five Elements hat nun endlich auch Deutschland erreicht. Der 20 Jahre alte Five Elements ist eine Vermählung aus verschiedenen Fercullen Single Malt Whiskeys gereift in Ex-Burbon, Oloroso Sherryfässern, PX Sherryfässern, Moscatel- und Marasalafässern.

Vol.%: 46%

Füllmenge: 0,7 Liter

Farbstoff: Ja



Aroma: Malz, Zitrus, Vanille, Honig, reife Früchte, Rosinen, etwas Holz

Geschmack: süßes Malz, Orange, Schokolade, tropische Früchte, Würze

Nachklang: langanhaltend mit reifen Früchten

Preis: 174,90 €

„Five Elements“ beinhaltet:

Single Malt, eine Destillerie, ein Master Distiller zwei verschiedene Arten von Holz: europäisches und amerikanisches Holz vier verschiedene Fassarten für das Finish: Oloroso Sherry, PX Sherry, Moscatel und Marsala fünf Stilarten: Bourbon, Oloroso Sherry, PX Sherry, Moscatel und Marsala die weltweite Anerkennung und blending Expertise von Master Distiller Noel Sweeney

Dieser 20 Jahre alte Single Malt Whiskey ist eine Vermählung aus fünf verschiedenen Fassarten, perfekt zusammengefügt von Master Distiller Noel Sweeney. Ein Single Malt, der 16 Jahre in Bourbonfässern reifte, wurde in die vier verschiedenen Fassarten gefüllt, worin er ein vierjähriges Finish erhielt. Diese vier Finishes wurden dann wieder mit einem 20 Jahre altem Bourbonfass gereiftem Whiskey vermählt und wurden zum Five Elements.