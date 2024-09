Neu: Octomore 15.x “The Impossible Equation” – mit dem zweitstärksten Octomore Heavily Peated aller Zeiten

Es ist wieder soweit: Mit dem Ausklang des Sommers kommt ein Highlight des Abfüllungskalenders auf uns zu: Die Destillerie Bruichladdich veröffentlicht auch in diesem Jahr eine neue Octomore Trilogie: Octomore 15.1, Octomore 15.2 und Octomore 15.3 sind ab heute erhältlich und setzen eine mittlerweile klassisch gewordene Serie mit neuen Highlights fort. Eines davon: Mit dem Octomore 15.3 erscheint der zweitstärkste Octomore Heavily Peated aller Zeiten.

Für Sie haben wir alle Infos zu den drei neuen Abfüllungen zusammengefasst, die wir von der Brennerei über den deutschen Importeur Eggers & Franke erhalten haben, mit Bildern und herunterladbaren Datenblättern. Die drei Bottlings finden Sie ab sofort im gut sortierten Fachhandel – solange der Vorrat reicht.

NEUE EDITION | Octomore 15er Serie

THE IMPOSSIBLE EQUATION

DIE NEUESTE OCTOMORE SERIE BRINGT, MIT 307,2 PPM, DEN ZWEITSTÄRKSTEN OCTOMORE HEAVILY PEATED ALLER ZEITEN AUF DEN MARKT.

Ein sehnlichst erwarteter Moment für Whisky-Liebhaber weltweit: Am 10.09.2024, veröffentlicht die Bruichladdich Distillery ihre neueste Octomore-Serie. Mit der 15er Serie des begehrten, extrem stark getorften Single Malt Scotch Whiskys setzt die neue Edition erneut Maßstäbe und widersetzt sich gängigen Whisky-Konventionen.

Als „Unmögliche Gleichung“ bezeichnet, stellt das experimentelle Trio Whiskyfans vor provokante Fragen. Aufgrund ihrer Eigenschaften scheint der Whisky zu jung (mit einem Kernsortiment, das konstant im Alter von fünf Jahren abgefüllt wird), zu stark und zu stark getorft, um ernsthafte Anerkennung zu finden. Doch die Realität könnte nicht weiter davon entfernt sein.

„Octomore ist ein Experiment. Er ist bewusst darauf ausgelegt, Neugier zu wecken und das Unvorstellbare zu beweisen. Betrachtet man nur das Profil des Whiskys, sollte es sich um einen eindimensionalen, übermäßig getorften Islay Single Malt Scotch Whisky ohne Tiefe handeln – aber wir haben das Gegenteil geschaffen!“

„Dieser Whisky ist vielschichtig und komplex, es gibt nichts Vergleichbares. Jedes Jahr eine neue, einzigartige und unverwechselbare Octomore-Serie zu kreieren, ist eine willkommene Herausforderung. Es ist ein Moment des Innehaltens, des Reflektierens, des Hinterfragens und des Vorwärtsschreitens. Wer weiß, was als Nächstes kommt?“ Adam Hannett, Head Distiller der Bruichladdich Distillery

Die 15. Serie markiert einen weiteren Meilenstein in der Geschichte von Octomore, mit dem 15.3, der mit unglaublichen 307,2 Phenol Parts per Million (PPM) aufwartet. Dieser Whisky wurde aus lokal angebauter Gerste (Islay) destilliert und mit einer Fassstärke von 61,3 % vol. abgefüllt. Diese Veröffentlichung ist nur dem berühmten Octomore 8.3 in Bezug auf den extremen Phenolgehalt unterlegen – der 8.3 galt bis dato, mit 309 PPM, als der am stärksten getorfte Whisky der Welt.

„Unsere Islay-Gerste harmoniert außergewöhnlich gut mit hohen Phenolgehalten“,

fährt Adam Hannett fort.

„Das Ziel ist nie, bewusst den am stärksten getorften Single Malt Whisky der Welt zu schaffen, sondern vielmehr einen außergewöhnlichen Dram, der das perfekte Zusammenspiel von Torf, Reifung, Gerstensorte und Fassart demonstriert. Und das ist für mich Octomore 15.3.“

Den Auftakt der neuen Serie bildet Octomore 15.1, der als „Rückgrat“ des Experiments gilt. 15.1 zeigt das feine Gleichgewicht zwischen intensivem Rauch, Fassart und Spirit, das der gesamten Octomore-Reihe zugrunde liegt. Im Einklang mit den nachhaltigen Prinzipien der Brennerei hat der Whisky in einer Kombination aus First-Fill-Bourbon-Fässern und wiederverwendeten, sowie re-charred Ex-Bourbon-Fässern gereift – wodurch den Fässern neues Leben eingehaucht und so viel Charakter wie möglich aus dem Holz gewonnen wird.

Destilliert aus 100 % schottischer Gerste, mit 59,1 % vol. abgefüllt und auf 108,2 PPM getorft, ist Octomore 15.1 ein roher und kompromissloser Single Malt. Karamell, Vanillepudding und süßes Malz sind sofort in der Nase präsent, gefolgt von einer Mischung aus Mango, Banane und Aprikosenmarmelade am Gaumen – alles umhüllt von einer erdigen Torfrauchdecke. Die unverbindliche Preisempfehlung für Octomore 15.1 liegt bei 159,99€.

Octomore 15.2 lädt zu einem spannenden Vergleich mit seinem 15.1-Gegenstück ein und zeigt eindrucksvoll, welchen Einfluss die Fassart auf das Endprodukt hat. Der Whisky stammt aus derselben Charge schottischer Gerste und wurde ebenfalls auf 108,2 PPM getorft. Entscheidender Unterschied: Der 15.2 reifte in einer Kombination aus Second-Fill-Wein- und Second-Fill-Bourbon-Fässern, mit einem Finish in First-Fill-Cognac- Fässern.

Dieses einzigartige Zusammenspiel hochwertiger Eiche fügt dem Whisky zusätzliche Komplexität hinzu. Mit 57,9 % vol. abgefüllt, balancieren Zitrusfrüchte den charakteristischen Torfrauch von Octomore in der Nase, während sanfter Vanillepudding und Karamell den Gaumen umschmeicheln. Ein Hauch von schwarzem Pfeffer kontrastiert die viskose Süße, während eine subtile maritime Note nachhallt. Die unverbindliche Preisempfehlung für Octomore 15.2 liegt bei 169,99€.

Octomore 15.3 komplettiert das experimentelle Trio, wobei der schwere 307,2 PPM eine enorme Geschmacksintensität entfaltet. Neben den beeindruckenden Torfwerten wurde der 15.3 aus Ernten von einer einzigen Farm auf Islay destilliert, was ihm einen unvergleichlichen Geschmack, Herkunft und Nachverfolgbarkeit verleiht. Die Gerste wurde auf der gleichnamigen Octomore Farm, weniger als zwei Meilen von der Brennerei entfernt, angebaut und geerntet. Octomore 15.3 reifte in einer Kombination aus First-Fill-Bourbon-Fässern und First-Fill-Oloroso-Hogsheads von Fernando de Castilla aus Jerez, Spanien.

Mit 61,3 % vol. abgefüllt, ist der Single Malt Whisky stark, aber außergewöhnlich weich in der Textur. In der Nase stechen geräuchertes Karamell und reicher Malzzucker hervor, während die sanfte Charakteristik des Whiskys durch getrocknete Früchte und süße Orangenschale akzentuiert wird. Der unverkennbare Torfrauch von Octomore legt sich am Ende nieder, während Kokosnuss eine zarte Frische hinzufügt. Die unverbindliche Preisempfehlung für Octomore 15.3 liegt bei 220€.

Jeder Octomore Single Malt Scotch Whisky wurde ausschließlich auf Islay konzipiert, destilliert, gereift und abgefüllt. Die Spirituose ist nicht kühlgefiltert und enthält keine zusätzlichen Farbstoffe.

AUF EINEN BLICK

OCTOMORE_15.1

100% schottische Gerste (Concerto)

5 Jahre alt – Zu 100% auf der Insel Islay gereift

Full-Term-Reifung in First Fill-Bourbon und Re-charred Ex Bourbon-Whiskey-Fässern

Verzicht auf Kältefiltration und Farbstoffe

108,2 PPM / 59,1% vol.

UVP 159,99€

Verfügbar ab dem 10. September 2024 (solange der Vorrat reicht)

OCTOMORE_15.2

100% schottische Gerste (Concerto)

5 Jahre alt – Zu 100% auf der Insel Islay gereift

Reifung in American-Oak, Französischen Rotwein und Cognac-Fässern

Verzicht auf Kältefiltration und Farbstoffe

108,2 PPM / 57,9% vol.

UVP 169,99€

Verfügbar ab dem 10. September 2024 (solange der Vorrat reicht)

OCTOMORE_15.3

100% Islay-Gerste der Octomore Farm

5 Jahre alt – Zu 100% auf der Insel gereift

Reifung in First-Fill-Bourbon-Fässern, sowie First-Fill-Oloroso-Hogsheads von Fernando de Castilla

307,2 PPM / 61,3% vol.

UVP 220,00€

Verfügbar ab dem 10. September 2024 (solange der Vorrat reicht)