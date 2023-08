Neu: Rosebank 30 Year Old – The Revival Chapter One

Die Ian Macleod Distillers, Besitzer von Rosebank (wo vor kurzem der erste neue Spirit seit der Stilllegung 1993 produziert wurde – wir berichteten hier), haben eine neue Serie von Abfüllungen aus der alten Brennerei angekündigt. Die Revival Serie wird sechs Abfüllungen umfassen, die erste, ein 30 Jahre alter Rosebank mit einer Alkoholstärke von 49% vol., wurde heute vorgestellt. Dieser Whisky wird ausschließlich für den asiatischen Markt abgefüllt.

Geschmacklich bietet der Rosebank 30 Year Old – The Revival Chapter One in der Nase blumige Aromen und Noten von süßer, geschmolzener Sahne, Muskatnuss, französischem Fudge und frischer Minze. Am Gaumen soll man Noten von Beeren und dickem Sirup entdecken.

Die 800 Flaschen dieser ersten Abfüllung kosten in Taiwan umgerechnet 2500 Euro. Ob eine der Folgeabfüllungen auch für den europäischen Markt bestimmt ist, können wir noch nicht sagen.