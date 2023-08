David C. Stewart übernimmt neue Rolle als Ehrenbotschafter bei The Balvenie

Nachdem wir bereits am ersten August darüber berichtet haben, dass der ehemalige Malt Master von The Balvenie, David C. Stewart, nun die Rolle als Ehrenbotschafter der Marke und Destillerie übernehmen wird, nachdem er seine Agenden als Malt Master an Kelsey McKechnie übergeben hat, erhielten wir heute eine Presseaussendung der deutschen Agentur für die ikonische Destillerie in der Speyside. In ihr werden der Altmeister und Erfinder des Finishings sowie seine Nachfolgerin nochmals gewürdigt.

Um Ihnen Kelsey McKechnie noch etwas genauer vorzustellen, haben wir Ihnen die Biographie der neuen Malt Masterin nach dem Presseartikel angehängt. Und wer sie sozusagen „in action“ erleben will, für den haben wir hier ein Video, das wir während ihrer Präsentation des Balvenie 60yo zu Ehren von David C. Stewart in London aufgenommen haben.

David C. Stewart wird zum Ehrenbotschafter bei The Balvanie ernannt

In seinem 60. Jahr bei The Balvenie übernimmt die Branchenlegende David C. Stewart MBE eine neue Rolle innerhalb des Unternehmens und konzentriert sich darauf, sein umfangreiches Branchenwissen und seine legendäre Expertise weiterzugeben. Im Zuge dieses neuen Kapitels übernimmt Kelsey McKechnie die Verantwortung für alle zukünftigen Innovationen als Malt Master von The Balvenie, um das Handwerk, die Qualität und die Innovation der Craftmanship Marke für die kommenden Generationen zu bewahren.

David begann seine 12-jährigen Lehre im Alter von 17 Jahren, in der er die Fähigkeiten des Nosing und der Entwicklung der besten Single Malts erlernte, bevor er 1974 zum Balvenie Malt Master ernannt wurde – eine Position, die er seitdem innehat. Im Laufe der Jahrzehnte hat David eine Reihe von preisgekrönten Single Malt Whiskys entwickelt, sich für Innovationen eingesetzt und dabei die Tradition aufrechterhalten und seine Fähigkeiten in der Whiskyherstellung zu einer hohen Kunst entwickelt. In seiner neuen Rolle als Ehrenbotschafter und ehemaliger Malt Master wird David auch weiterhin mit The Balvenie verbunden bleiben und sein Fachwissen und seine Leidenschaft für die schottische Whiskyindustrie als einer der beliebtesten und am meisten respektierten Craftsmen der Branche weitergeben.

Kelsey McKechnie wurde im Alter von nur 26 Jahren zum ersten Mal zum Apprentice Malt Master ernannt. 2014 kam sie als Technical Graduate zu The Balvenie, nachdem sie ihren Abschluss in Biologie und biologischen Wissenschaften an der University of West Scotland absolvierte. Während ihrer Zeit bei The Balvenie erwarb sie einen Master in Brauerei und Destillation von Heriot-Watt und einen MBA von Strathclyde. Sechs Jahre hat Kelsey ihr Handwerk unter Leitung von David Stewart verfeinert, bevor sie an seiner Seite als Joint Malt Master arbeitete. Nun übernimmt sie die alleinige Verantwortung für alle künftigen Innovationen bei The Balvenie.

Craftmanship ist das Herzstück von The Balvenie, und wir verlassen uns auf die Weitergabe von Fähigkeiten, Verfahren, Wissen und Erfahrung von Generation zu Generation, um unsere Tradition und unseren unverwechselbaren Charakter zu bewahren. In der Zeit, in der ich mit Kelsey zusammengearbeitet habe, hat sie ein bemerkenswertes Talent für die Herstellung außergewöhnlicher Whiskys bewiesen und verfügt über eine bewundernswerte Hingabe, ihr Handwerk zu beherrschen. Ich überlasse ihr die Verantwortung für künftige Whisky-Innovationen, während ich meine neue Rolle antrete und meine Leidenschaft mit der Welt von The Balvenie teile DAVID C. STEWART MBE

Nicht viele Menschen können von sich behaupten, dass sie die Möglichkeit hatten, von einem Kaliber, wie es David ist, zu lernen. Da sein reiches Vermächtnis in der Whisky-Industrie für kommende Generationen weiterlebt, werde ich in diesem neuen Kapitel weiterhin seine Innovationen und Techniken nutzen und darauf aufbauen, um zukünftigen Whisky-Innovationen bei The Balvenie meine eigene Note zu verleihen KELSEY MCKECHNIE

