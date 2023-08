Premium-Whisky in UK verlor übers Jahr 4% an Wert

Als einzige Kategorie bei Luxusgütern hat Whisky im abgelaufenen Jahr bis Juni 2023 laut einer Erhebung von The Knight Frank Luxury Investment Index real an Wert verloren, und zwar um 4%. Andere Luxusgüter wie Kunst, Uhren, Juwelen, Münzen, Autos und so weiter konnten hingegen zulegen.

Langfristig betrachtet sieht die Sache allerdings anders aus: Während Wein, der sich im abgelaufenen Jahr um 5% steigern konnte, über 10 Jahre um 149% wuchs, konnte Whisky im gleichen Zeitraum 322% zulegen.

Besonders die Ultra-Luxus Bottlings mit einem Wert von über 5000 Pfund haben im letzten Jahr verloren, als Marke musste Macallan Verluste von 12% hinnehmen.

Besonders krisenbeständig zeigten sich am Sekundärmarkt laut rarewhiskies101.com, die die Daten für The Knight Frank Luxury Investment Index erhoben, Clynelish mit einem Plus von 3,9% und vor allem Balvenie mit einem Plus von 22%.

Andy Simpson, Mitbegründer von rarewhiskies101.com, sieht die Marktentwicklung als Beleg dafür, dass der Sekundärmarkt für Whisky eher jene unterstützt, die mittel- bis langfristig denken. Über eine Periode von fünf bis 20 Jahren zu denken wäre kein Fehler, auch wenn kurzfristige Gewinne immer noch möglich wären.