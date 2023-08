Österreich: Liquid Spirits übernimmt den Vertrieb und die Vermarktung aller Brown-Forman Spirituosenmarken

Künftig werden die Spirtuosenmarken von Brown-Forman in Österreich durch das Team von Liquid Spirits vertrieben und vermarktet – nachdem seit 2022 Jack Daniel’s bereits durch das Unternehmen aus dem steirischen Werndorf betreut wurde.

Die genauen Details dieser Erweiterung des Vertriebsportfolios können Sie der nachfolgenden Pressemitteilung entnehmen. Wir gratulieren jedenfalls dem Team zur neuen Aufgabe und wünschen viel Erfolg!

Werndorf, 18. August 2023 – Liquid Spirits übernimmt den Österreich-Vertrieb und das Marketing von elf weiteren Top-Marken des amerikanischen Spirituosenunternehmens Brown-Forman. Zusätzlich zu Jack Daniel’s ist Liquid Spirits ab 1. Jänner 2024 für die Markenentwicklung der folgenden Brands verantwortlich: Diplomático Rum, Gin Mare, Woodford Reserve, Benriach, The GlenDronach, Glenglassaugh, Herradura, El Jimador, Fords Gin und Chambord.

Bereits seit 2022 vermarktet Liquid Spirits Jack Daniel’s in Österreich. Das Unternehmen mit Sitz im steirischen Werndorf freut sich über einen massiven Ausbau der Vertriebs- und Marketingaktivitäten für Brown-Forman. Das US-Unternehmen betraut die Österreicher mit der Vermarktung von elf weiteren Spirituosen-Marken.

„Mit unserem hohen Qualitätsanspruch und unserer leidenschaftlichen Hingabe zum Handwerk der Spirituosen-Herstellung, erfüllen wir unser Markenversprechen: Nothing Better in the Market. Wir freuen uns, in Liquid Spirits einen starken Vertriebspartner an der Seite zu haben, für den Teamwork, Vertrauen und Exzellenz genauso wichtige Werte sind wie für uns“,