PR: 0711 Spirits – Spirituosenmesse im Römerkastell in Stuttgart

Auch in diesem Jahr wird in Stuttgart wieder die beliebte 0711 Spirits im Römerkastell stattfinden, und zwar vom 24. bis 26. Januar. Was Whiskyfreunde diesmal dort erwartet, können Sie in der untenstehenden Pressemitteilung nachlesen:

0711 Spirits – Spirituosenmesse im Römerkastell

Vom 24.-26. Januar 2020 wird die Phoenixhalle in Stuttgart Schauplatz der sechsten 0711 Spirits in Stuttgart. Bei der Messe für Jedermann heißt es probieren, verkosten und den Abend genießen – werden doch hunderte von hochwertigen Spirituosen wie Whisky, Rum, Gin und andere Getränke zu günstigen Probierpreisen ausgeschenkt und zum Verkauf angeboten. Damit jeder Besucher das stilvolle Event mit Baratmosphäre ausgiebig genießen kann, ist die Veranstaltung am Freitag und Samstag sogar bis 23 Uhr geöffnet.

Nach fünf sehr erfolgreichen Messen in den letzten Jahren wird die „0711 Spirits“ auch 2020 im Raum Stuttgart die Anlaufstelle für Genießer von hochwertigen Spirituosen sein. In der stilvollen Atmosphäre der Phoenixhalle im Römerkastell in Stuttgart bieten über 80 Aussteller an den drei Messetagen alles aus der Welt der Spirituosen und Getränke. Die Besucher können an allen Ständen probieren und Neues entdecken.

Das Angebot reicht von Whisky und Rum, über die aktuelle Trendspirituose Gin, bis hin zu Obstbränden, Tequila und Grappa. Doch auch Wein und Bier sowie alkoholfreie Getränke werden angeboten. Dabei spricht die Messe sowohl Kenner und Connoisseure, wie auch Einsteiger bei diesem Thema an. Oft werden die Besucher an den Ständen noch direkt von den Herstellern oder Importeuren betreut und erfahren so spannende Details über die Produkte. In den speziellen Seminaren und Tastings welche über das ganze Wochenende abgehalten werden kann jeder Besucher von einem Profi geführt dann noch tiefer in die Verkostung einsteigen und erfährt Spannendes über dessen Herstellung und Geschichte.

Eine leckere Auswahl an hochwertigen Speisen, unterschiedliche Delikatessenstände sowie ein Zigarrenhersteller, runden das Angebot ab. Die 0711 Spirits hat am Freitag- und Samstagabend bis 23 Uhr geöffnet und bietet so eine abwechslungsreiche Abendunterhaltung. Alle Produkte können natürlich vor Ort käuflich erworben werden. Karten für den Eintritt und die speziellen Tastings sind jetzt online erhältlich unter www.0711spirits.de/tickets