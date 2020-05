PR: Scotia Spirit Köln: Eine neue Ardbeg Embassy in Nordrhein-Westfalen

Ardbeg-Fans können sich freuen: Ab sofort ist Scotia Spirit in Köln die neue Ardbeg Embassy in Nordrhein-Westfalen. Alles Weitere finden Sie in der Pressemitteilung, die wir heute von der Moët Hennessy Deutschland GmbH erhielten:

Scotia Spirit Köln: Eine neue Ardbeg Embassy in Nordrhein-Westfalen

Islay / Köln 7. Mai 2020. Ein globales Netzwerk von angesagten Bars und gut sortierten Fachhandelsgeschäften, das ist das Kennzeichen der Ardbeg Embassies. Ab sofort ist Scotia Spirit in Köln die neue Ardbeg Embassy in Nordrhein-Westfalen. Rund 1.011 Kilometer Luftlinie beträgt die Distanz des, in der Kölner Friesenstraße gelegenen Fachgeschäftes zur ultimativen Islay Destillerie an der Südküste der schottischen Insel Islay. Ein Sehnsuchtsort für viele Whisky-Enthusiasten, wohin es Inhaber Peter Klas erstmals im Jahr 2000 zog.

„Meine Freundin kaufte dort heimlich eine Flasche Ardbeg Lord of the Isles und überraschte mich damit nach unserer Rückkehr – eine unvergessliche Erinnerung und Geburtsstunde meiner Liebe zu Ardbeg!“.

Ardbeg Embassies repräsentieren die schottische Destillerie, führen limitierte und bestehende Abfüllungen im Sortiment und veranstalten Tastings für alle Whisky-Liebhaber und solche, die besonderes Interesse an rauchigen Single Malts haben. Festlicher Auftakt der neuen „ständigen Vertretung von Ardbeg“ in Köln wird der Ardbeg Day 2020 am 30. Mai sein.

Ardbeg Embassy Scotia Spirit Köln

Friesenstraße 16A

50670 Köln

Öffnungszeiten Dienstag – Freitag 11:00 bis 19:00 Uhr, Samstag 11:00 bis 17:00 Uhr

www.scotia-spirit.de