PR: Whiskywerk – Fassanteile mit Garantie

Mit einer neuen Geschäftsidee stellen sich Jörg Zahorodnyj und Marco Hage den Whiskyfreunden vor: Whiskywerk bietet Fassanteile von einem Whisky, der von einem lokalen Brenner im Kreis Hohenlohe nach den Vorgaben der beiden Inhaber gebrannt wurde, in Fässern, die mit ihrer Vorbelegung den Charakter des Endprodukts nochmals entscheidend beeinflussen sollen. Die Twist im Vergleich zu vielen anderen Angeboten: eine fixe Menge des Whiskys ist garantiert, unabhängig davon, wie viel die Engel vom Fassinhalt einfordern.

Mehr über Whiskywerk, die vorhandenen Fässer und die Bezugsmöglichkeiten finden Sie nachfolgend in der Pressemitteilung:

Whiskywerk – Fassanteile mit Garantie

Whisky-Werk ist ein junges und innovatives Unternehmen, welches Jörg Zahorodnyj – Anfang letzten Jahres mit Marco Hage gegründet habe. Die Idee, im Bereich Whisky zusammen zu arbeiten kam vor gut zwei Jahren, als die beiden zufällig festgestellt haben, dass sie gemeinsam auf mehr als 40 Jahre Erfahrung im Bereich Whisky & Spirituosen zurückgreifen können! Dies war Anlass genug, um dieses Wissen und Schaffen in eine Unternehmung zu gießen und der Whisky-Leidenschaft nachzukommen. Bereits im April letzten Jahres wurden erste Fässer gefüllt.

Die Lagerung der Whiskys findet in einem denkmalgeschützten Gebäude in Schwäbisch Hall – einem über 400 Jahre alten Gewölbekeller – statt, welcher ideale Raumbedingungen für eine stetige Reifung liefert.

Da Regionalität und Qualität für Whiskywerk eine wichtige Rolle spielt, haben man die Kooperation mit einem lokalen Brenner im Kreis Hohenlohe intensiviert, der den Grundstoff für die Fässer nach den Vorgaben des Unternehmens brennt.

Fassanteile mit Garantie

Für Interessenten bietet sich die Gelegenheit bereits jetzt und in einem frühen Stadium, sich an den Whiskyfässern zu beteiligen. Es wird eine Reifezeit von vier Jahren vorgesehen, sodass für circa März 2025 geplant ist, den ersten fertigen Whisky abzufüllen.

Die aktuell verfügbaren Fässer im Portrait

Ardbeg Cask:

Um es auf den Punkt zu bringen: Fans von torfigen, rauchigen Whiskys kommen hier auf ihre Kosten!

Denn der New Make ist extremst getorft. Allein das Nosing des Malzdestillats weist starke Hauptaromen von Leder, Tabak und Rauch auf. Dieses Aromengebilde setzt sich auch weiterhin am Gaumen und im Nachhall fort.

Es wird äußerst spannend, was das Fass an Aromen und Geschmackstoffen von der Zeit auf Islay aufgesaugt hat, und in den nächsten Jahren mit dem Brand fusionieren wird.

Rum-Cask:

Hier hat man sich auf einen experimentellen Weg begeben.

Aus Übersee (Belize) importiert, hat die süß-fruchtige Vorbelegung des Fasses so begeistert, dass man diese Leitaromen durch Verwendung von karamellisiertem Gerstenmalz beim Brennvorgang verstärkte.

Eine weitere Besonderheit ist auch die Fassgröße: Diese haben wir auf 130 Liter rückbauen lassen, sodass das Verhältnis von Holz zu Flüssigkeit gegenüber der Normalgröße deutlich erhöht ist.

PX-Sherry Cask(s):

Es ist etwas Besonders, zwei 30 Jahre alte PX-Sherry Fässer aus dem Herzen Andalusiens anbieten zu können. Auch diese wurden einem Rückbau auf 130 Liter unterzogen, um den Reifeprozess zu optimieren.

Für einen schönen Vergleich, liegen beide Fässer direkt nebeneinander, sind im gleichen Monat gefüllt worden und unterscheiden sich vom Malz-Brand dahingehend, dass ein Fass unpeated und das zweite mit peated Malt reift. Beim peated Malt war Whiskywerk wichtig, dass die Gerste unter schwerem Torffeuer getrocknet wird (wie es in Schottland üblich ist) und nicht wie in Deutschland gängig, einer Räucherung durch Buchenholz unterzogen wurde.

PX-Sherry ist in der Whiskywelt ein selbstredender Begriff mit unglaublichem Potential… Man darf einen opulenten und intensiven Whisky erwarten!!

Ein Angebot mit viel Flexibilität…

Wer Interesse hat, kann sich an den Fässern zu einem attraktiven Preis in Form eines Zertifikats beteiligen. Die Lagerzeit ist grundsätzlich für vier Jahre vorgesehen.

Da jeder Whisky einzigartig und individuell ist, bietet Whisky-Werk eine Verlängerung der Reifezeit je nach Wunsch an. Eine ideale Möglichkeit, den Whisky für feierliche Anlässe wie Geburtstage, Hochzeiten oder Jubiläen frisch abfüllen zu lassen.

Ein weiteres Schmankerl bei den Zertifikaten ist, dass der Anteilseigner nach Ablauf der Lagerzeit garantierte 2,0 Liter Whisky in Fassstärke pro Zertifikat erhält. Folglich fallen mengenmäßige Einbußen durch Angel Share komplett weg!

Nach der Reifezeit wird der Whisky in edle 0,5l Flaschen mit ansprechendem Design und Label abgefüllt werden.

Wie kann man Fassanteile erwerben?

Ganz einfach können Zertifikate über den Onlineshop www.whiskyjace.de von Jörg Zahorodnyj bestellt werden.

Alternativ per Email:

marco_hage@hotmail.com (Ansprechpartner: Marco Hage)

oder

info@whiskyjace.de (Ansprechpartner: Jörg Zahorodnyj)

Dazu benötigt Whiskywerk folgende Informationen:

Postalische Adresse (wegen Rechnungsanschrift)

Gültige Email für Korrespondenz (Rechnung, Zertifikat etc.)

Bei Bestellung: Fassart und Anzahl der Anteile

Whiskywerk wünscht allen Interessenten viel Spaß bei der Wahl der Fassanteile!