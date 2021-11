PR: Langatun Distillery mit zwei neuen Abfüllungen für Deutschland

Gestern konnten wir bereits über zwei neue Bottlings des unabhängigen Abfüllers LongValley, beheimatet in der Destillerie Langatun, berichten – heute sind es zwei neue Whiskys aus der Brennerei selbst, die wir für das deutsche Publikum vorstellen können. Das besondere an den beiden ist – auch – die Auswahl der Fässer für das Finish, die nicht ganz übliche Vorbelegungen hatten. Hier alles, wie gewohnt in kurzer und prägnanter Form:

Langatun Distillery mit zwei neuen Abfüllungen für Deutschland

Anfang nächster Woche präsentiert Langatun Distillery die nächsten beiden Langatun Single Cask Abfüllungen auf dem deutschen Markt.

Hier hat Langatun zwei besondere, eher seltenere Fässer aus Spanien, ausgesucht:

1st Fill Arinzano Finish 49,12%

Arinzano ist ein Weingut im nordosten Spaniens. Die Vorbelegung des Fasses war ein Temoranillo (Arinzano Gran Vino Tinto).

1st Fill Priorat Finish 49,12%

Priorat ist Kataloniens älteste Weinbauregion. Die Vorbelegung dieses 300l Fasses war ein Priorat DOQ. Das Finishing betrug 1,5 Jahre.



Der Priorat ist Langatun`s erster Finish, der 10 Jahre alt ist!