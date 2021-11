TTB-Neuheit: Tullibardine 12yo

Momentan gibt es keinen Tullibardine 12yo auf dem Markt, was eigentlich verwunderlich ist, denn diese Altersstufe ist fast bei jeder Brennerei in der Core Range vertreten. Bei Tullibardine gab es den 12 Jahre alten Whisky bislang nur in einer Sonderabfüllung, der 10yo ist Standard, dann der 15yo. Einen 12yo hatte man vor knapp eineinhalb Jahren schon einmal in der TTB-Datenbank finden können, der ist dann aber nicht erschienen (was bei TTB-Einträgen schon einmal passieren kann).

Nun aber scheint, wenn man dem Eintrag der us-amerikanischen TTB-Datenbank Glauben schenken darf, ein Tullibardine 12yo zur Core Range hinzuzukommen. Der Whisky ist mit 40% vol. abgefüllt und hat die Reifung in Bourbon Casks erfahren, um dann in Sherryfässern nachgereift zu werden – im Gegensatz zur angekündigten Variante aus 2020, die nur in Bourbon Casks gereift hätte sein sollen. Vanille, Honig und goldene Rosinen sollen den Geschmack der neuen Abfüllung bestimmen.

Und so sehen die Etiketten aus:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.