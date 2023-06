Redemption Whiskey mit neuem Master Blender

Die us-amerikanische Marke Redemption Whiskey stellt in dieser Woche ihren neuen Master Blender Alan Kennedy vor. Alan bringt fast zwei Jahrzehnte Erfahrung in die Position ein. Er verfügt über eine lange beruflichee Karriere in der Gastronomie, im Gastgewerbe sowie in der Wein- und Spirituosenbranche. Vor seinem Engagement bei Redemption Whiskey war er Master Blender bei der Lexington Brewing & Distilling Co. Nun folgt er auf Dave Carpenter, der vorherige Redemption Whiskey Master Blender ist derzeit Brennereimanager des Spirituosenherstellers Jeptha Creed mit Sitz in Shelbyville, Kentucky.

Alan Kennedy ist mit der Aufgabe betraut, „Rye Whiskey wieder zu seiner Bedeutung vor der Prohibition zu verhelfen“ und dabei den Schwerpunkt auf Innovation zu legen. Er wird alle Aspekte der Produktion in der Brennerei in Lexington, Kentucky, leiten, wie es auf The spirit business heißt.