Serge verkostet: Springbank im Januar

Wie viele hat sich auch Serge Valentin für das neue Jahr einen guten Vorsatz vorgenommen. Doch im Gegensatz zu den vielen anderen guten Vorsätzen geht es bei seinem Plan für 2020 nicht um weniger, sondern um mehr. Denn in diesem Jahr versucht er monatlich ein Springbank-Tasting auf seinem Whiskyfun zu präsentieren. Die Premiere dieses neuen Vorsatzes sind zwei älteren Single Cask Abfüllungen vorbehalten. Die Bewertungen der Beiden ordnen sich an der 90-Punkte-Marke ein. So bilden diese in mit Sherry vorbelegten Fässern gereiften Bottlings einen harmonischen Beginn der monatlichen Springbank-Sessions auf Whiskyfun, wie Sie in unserer Kurzübersicht sehen können:

Springbank 21 yo (47.5%, OB, Taiwan Edition, single cask, oloroso, 2016) 89 Punkte

(47.5%, OB, Taiwan Edition, single cask, oloroso, 2016) 89 Punkte Springbank 25 yo 1993/2019 (52.3%, The Perfect Fifth, 1st fill sherry, cask #315, 522 bottles) 91 Punkte