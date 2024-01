Serge verkostet: Vier unabhängige Abfüllungen von Glen Grant

Glen Grant ist eine der Destillerien, die nach wie vor an unabhängige Abfüller abgibt, und so findet man den Speysider immer wieder auch außerhalb der Originalabfüllungen. Drei Bottlings aus dem letzten Jahr und eines aus 2014 präsentiert Serge Valentin heute in den Tasting Notes, und es sind sehr gute Bewertungen, mit einem „Gewinner“, den 23 Jahre alten Glen Grant von Signatory für den Wu Dram Clan, der 90 Punkte erzielen konnte.

Die Details finden sich wie immer in den geschriebenen Notes der Verkostung, hier haben wir für Sie die tabellarische Übersicht:

Abfüllung Punkte

Glen Grant 13 yo 2009/2023 (59.1%, Gordon & MacPhail, Connoisseurs Choice, first fill sherry butt, cask #900938, 642 bottles) 87 Glen Grant 20 yo 2003/2023 (53.9%, Scotch Malt Whisky Society 40th Anniversary for LMDW Artist #13, 1st fill oloroso hogshead, #9.289, ‚Break The Mould‘, 175 bottles) 87 Glen Grant 23 yo 2000/2023 (57.3%, Signatory Vintage for Wu Dram Clan, 1st fill sherry butt finish, cask #4, 693 bottles) 90 Glen Grant 21 yo 1992/2014 (52.4%, Signatory Vintage, hogshead, cask #55414, 281 bottles) 87

