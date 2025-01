TTB-Neuheit: Ardnamurchan Mezcal Cask Release

Das könnte eine interessante Kombination werden: Der Spirit aus der Highland-Brennerei Ardnamurchan, im Besitz des unabhängigen Abfüllers Adelphi, und Mezcal-Fässer, mit einer Abfüllstärke von 55% vol. So gefunden in der us-amerikanischen TTB-Datenbank, in der Neuerscheinungen in den USA eingetragen werden müssen – viele davon, so hoffentlich auch diese, erscheinen dann aber auch auf anderen Märkten.

Die Etiketten des Ardnamurchan Mezcal Cask Release sehen wie folgt aus:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.