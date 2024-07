TTB-Neuheiten: Glenfiddich Bourbon Barrel Matured Nineteen und Tamdhu Year of the Snake 2025

Auch heute können wir wieder zwei Neuzugänge in der us-amerikanischen TTB-Datenbank präsentieren. Beide kommen von Brennereien aus der schottischen Speyside, stellen sich allerdings recht unterschiedlich dar.

Glenfiddich Bourbon Barrel Matured Nineteen heißt Neuzugang Nummer 1, und reift, wie der Name bereits vermuten lässt, ausschließlich in Bourbon Barrel, und dies für ganze 19 Jahre. In die Flaschen kommt der Malt mit 43 % Vol. bzw 43,6 % Vol.. Wir finden beide Angaben auf den Etiketten, die so aussehen:

„Exclusively Matured In Sherry Oak Casks“ wurde der Tamdhu Year of the Snake 2025. Diese Abfüllung erscheint wohl anlässlich des, nach dem chinesischen Kalender, Jahr der Schlange 2025. Die Limited Edition ist mit 58,9 % Vol. abgefüllt, dies sind die Label:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.