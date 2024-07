Glenmorangie stellt Signet Reserve vor

Das zu Moët Hennessy gehörende Unternehmen Glenmorangie stellt heute mit Glenmorangie Signet Reserve eine neue Variante seiner Abfüllung Signet vor. Der ursprüngliche Signet kam 2008 auf den Markt. Die Inspiration zu diesem Single Malt bezog Dr Bill Lumsden, head of whisky creation bei Glenmorangie, aus dem Geschmack seines Lieblingskaffees, frisch gebrühten jamaikanischen Blue Mountain.

Für den Glenmorangie Signet kommt stark geröstetes Gerstenmalz zum Einsatz. Dieses verleiht dem Whisky eben diese Aromen von Schokolade und Kaffee. Nach der Destillation reift er anschließend in Bourbon-, Sherry- und virgin oak casks. Die neue Variante Glenmorangie Signet Reserve entsteht, indem vollständig gereifter Signet Single Malt zur weiteren und zusätzlichen Reifung in PX-Fässer gefüllt wird.

Dr Bill Lumsden, head of whisky creation bei Glenmorangie, sagt zur neuen Abfüllung:

“Many years ago, we challenged ourselves to explore the dark side of Glenmorangie’s flavour profile. Inspired by the beguiling flavours of freshly brewed coffee, our award-winning Signet was born.”

“Now, by ageing Glenmorangie Signet further in Pedro Ximénez Sherry casks, we are taking that whisky’s hallmark style even deeper into deliciousness.”

“With its notes of chocolate truffles, toffee, fudge and tiramisu, Glenmorangie Signet Reserve offers layers of luxurious decadence, which will be enjoyed by whisky lovers old and new.”