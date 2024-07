Neu bei Kirsch Import: Sommerliche Preis-Leistungs-Tipps von Signatory und der erste Single Malt der Ontake Distillery

Wie jeden Dienstag stellen wir Ihnen hier die Neuheiten vor, die Kirsch Import jede Woche in den deutschen Handel bringt. Heute sind dies drei neue Abfüllungen aus der 100 Proof Edition von Signatory Vintage. Und mit Ontake The First Edition 2023 kommt der erste Single Malt der japanischen Brennerei nach Deutschland.

ier alle weiteren Infos, so wie wir diese von Kirsch Import erhalten haben:

Niedrige Preise – hohe Prozente: Sommerliche Preis-Leistungs-Tipps von Signatory

Die 100 Proof Edition schließt seit Anfang des Jahres eine Lücke im Signatory-Sortiment. Die Single Malts der Reihe werden mit 57,1% vol. abgefüllt, dem Mindestgehalt, ab dem mit Alkohol getränktes Schießpulver entzündet werden kann. Hohe Prozente treffen dabei auf niedrige Preise.

Die neuen Preis-Leistungs-Hits reiften allesamt in mit Oloroso Sherryvorbelegten Fässern. Leicht, floral und von Fruchtnoten durchzogen, fügen sich die Single Malts aus der Speyside ideal in die Jahreszeit ein. Der Glentauchers 2012/2024 ruhte für insgesamt zwölf Jahre in erstbefüllten Casks. Der Geheimtipp aus der Nähe von Keith ist als Single Malt nach wie vor ein seltenes Genusserlebnis.



In Blends sorgt er für Tiefe und Komplexität, als Single Malt ist er mild, blumig und fruchtig: Dem Linkwood 2013/2024 war eine Dekade in Sherryfässern gegönnt – ebenso wie dem Glenrothes 2014/2024. Der komplexe Single Malt vereint Fruchtigkeit mit Nüssen und süßer Würze.

Glentauchers 2012/2024

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

100 Proof Edition #18

12 Jahre

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Butts

57,1% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Linkwood 2013/2024

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

100 Proof Edition #19

10 Jahre

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Second Fill Oloroso Sherry Butts

57,1% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Glenrothes 2014/2024

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

100 Proof Edition #20

10 Jahre

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Oloroso Sherry Butts

57,1% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Japanischer Single Malt aus Sherry Casks: Ontake Distillery mit First Edition

Sie liegt malerisch auf etwa 400 Metern in den Hügeln der Satsuma-Halbinsel und erweitert jetzt Japans Single-Malt-Portfolio: Die 2019 gegründete Ontake Distillery baut auf eine Fülle von reinem, natürlichem, weichem Wasser der Region Kagoshima, selbst gezüchtete Hefe, ungetorftes Gerstenmalz und sorgfältig ausgewählte alte Sherryfässer. Zudem steht Ontake bei der Herstellung die rund 180-jährige Brennexpertise des Mutterunternehmens Nishi Sake Brewery zur Verfügung.

Ontake The First Edition 2023 ist der erste Single Malt der Brennerei. Gereift in First Fill Solera Sherry Butts, entwickelt er ein üppiges Geschmacksprofil, das helle und spritzige Früchte, Gewürze und Röstaromen mit Obstkuchen und Vanille vereint – und bei der San Francisco World Spirits Competition 2024 direkt mit Gold prämiert wurde. Sein Aroma entfaltet sich bei ungefilterten 43% vol.



Verpackt ist die authentische Premiere in einer Holzkiste, die auf der Innenseite eine Genussbotschaft übermittelt: „Have a great time with Ontake!“

Ontake Distillery – The First Edition

Single Malt Japanese Whisky

Abgef. 2023

Herkunft: Japan

Fasstyp: First Fill Solera Sherry Butts

43% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt