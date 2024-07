Auch in diesem Jahr findet wieder das Forum des Instituts für Gärungsgewerbe und Biotechnologie zu Berlin statt. In diesem Jahr folgt das Forum der Einladung von Lallemand Biofuels & Distilled Spirits und tagt vom 16. bis zum 18. September 2024 in Vösendorf bei Wien.

Co-Sponsoren sind die HBLA Klosterneuburg und der Aromenhersteller esarom, die beide ihre Tore für eine Besichtigung öffnen. Mitte Juli waren bereits mehr als 60 Branchen-Experten aus Österreich, der Schweiz, Deutschland, Luxemburg und Ungarn registriert.

Alle weitren Informationen finden Sie untenstehend:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

22. IfGB-Forum in Vösendorf bei Wien – Die Anmeldung ist sehr gut gestartet



(Berlin, 30. Juli 2024) das 22. IfGB-Forum folgt der Einladung von Lallemand Biofuels & Distilled Spirits und tagt vom 16. bis zum 18. September 2024 in Vösendorf bei Wien.

Co-Sponsoren sind die Höhere Bundeslehranstalt und Bundesamt (HBLA) für Wein- und Obstbau Klosterneuburg und der Aromenhersteller esarom, die beide ihre Tore für eine Besichtigung öffnen. Mitte Juli waren bereits mehr als 60 Branchen-Experten aus Österreich, der Schweiz, Deutschland, Luxemburg und Ungarn registriert.

„Wir freuen uns sehr darüber, Lallemand als Hauptsponsor gewinnen zu können“, freut sich VLB-Geschäftsführer Dr. Josef Fontaine. „Aber auch mit der HBLA und esarom verbinden uns langjährige verlässliche Partnerschaften.“ Das Tagungsprogramm setzt die Diskussion einzelner Themen fort, wie z.B. über das aktuelle Spirituosenrecht sowie Nachhaltigkeit in der Brennerei und bei der Glasherstellung – allerdings erweitert um die österreichische Expertise und Perspektive. Außerdem werden unterschiedliche Möglichkeiten des Einsatzes Künstlicher Intelligenz vorgestellt. Hinzu kommt eine vertiefende Beschäftigung mit einzelnen Spirituosenkategorien, von traditionellen Obstbränden bis zu Trend-spirituosen wie Rum und Whisky. Bei Präsentationen rund um regionale Spezialitäten kommen zusätzlich zu deutschen und österreichischen Experten auch ungarische Fachleute zu Wort. „Uns war es wichtig, einen gemeinsamen mitteleuropäischer Blick auf die Spirituosenvielfalt und –branche zu werfen“, sagt IfGB-Koordinatorin Wiebke Künnemann.

Bisher freuen sich die Veranstalter über rund 60 Teilnehmer aus folgenden Unternehmen und Institutionen: Agárdi Pálinkafőzde, Agroscope, Ardgowan Distillery, Bundesverband der Deutschen Spirituosen-Industrie und -Importeure, CCL Label Meerane, Destilla, Destillerie Farthofer, Deutsches Bundes-ministerium für Ernährung und Landwirtschaft, Emil Scheibel Schwarzwald Brennerei, esarom, Euelsberger Brennerei, Ethimex, Euro-Alkohol, Flensburger Spirituosen Manufaktur, Freimeis-terkollektiv, Fritz-Henßler-Berufskolleg der Stadt Dortmund, Gautier Mückstein & Ellinger, GEA Brewery Systems, Generalzolldirektion Berlin, GLB sàrl, GNT Europa, Hardenberg-Wilthen, Haus-brennerei Halber Mond, Henkell & Co. Sektkellerei (Kuemmerling u.a.), Hertz & Selck, Höhere Bundeslehranstalt und Bundesamt für Wein- und Obstbau Klosterneuburg, IfGB, Iprona, Jägermeister, Lallemand, Manufaktur David Gölles, Nationale Agrarwirtschaftskammer Ungarns, Nordbrand Nordhausen, Oldesloer Kornbrennerei, Österreichischer Fachverband Nahrungs- und Genuss-mittelindustrie, Österreichisches Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, Feinbrennerei Prinz, Roner Brennereien, Salco Import-Export, Stoelzle Oberglas, Vereinigung der Destillateurmeister, VLB Berlin, Weincampus Neustadt, Weyermann®

Ein spannendes Besichtigungsprogramm sowie zwei Networking-Abende bieten vielfältige Möglichkeiten der Netzwerkbildung. Auch für Zulieferer und Dienstleister gibt es noch Platz in der begleitenden Fachausstellung.

Der ausführliche Programmflyer sowie die Ausstellerunterlagen stehen als Download zur Verfügung https://spirituosen.ifgb.de/sites/spirituosen.ifgb.de/files/2024-07/2024%20IfGB-Forum_Programm.pdf

Alle Informationen finden Sie hier: https://spirituosen.ifgb.de/Wien2024