Jetzt bei Genuss am Gaumen: Der Spring Release von Dràm Mòr

Mit etwas Verspätung erreichen die neuen Abfüllungen von Dràm Mòr den österreichischen Markt. Die fünf Bottlings des unabhängigen Abfüllers sind ab sofort bei Genuss am Gaumen online und Vorort erhältlich. Welche Bottlings es sind, erfahren Sie in den folgenden Infos, die wir von Genuss am Gaumen erhalten haben:

Dràm Mòr – Frühling im Sommer?

Geht das? Oh ja…und wie. Denn der heiß ersehnte Spring Release des Independent Bottlers Dràm Mòr ist endlich auch mit etwas Verspätung in Österreich eingetroffen. So wie eben auch das Sommerwetter in Österreich. Der Release ist klein & aber fein, aber auch dieses Mal sorgen die Releases für einen bunten Mix an Distillery-Charaktern und Geschmackserlebnissen.

BENRINNES 2013 – 10 JAHRE

Finish im Refill Palo Cortado Sherry Hogshead

Cask Strength 54,3% – nur 221 Flaschen

ein klassischer Benrinnes mit vielen “Old Penny Chews” Toffee Noten (britisches Kaubonbon, das 1 Penny gekostet hat), sowie einer cremigen Fruchtigkeit, die durch das atemberaubende Palo Cortado Sherryfass auf den Tisch gebracht wird, der Gaumen zeigt sich so, wie man es sich von der Nase her erwarten würde – cremige Früchte, die umhüllt sind vom milchigen Toffee-Charakter, mittellanges Finish, das zarte Gewürze auf der Zunge tanzen lässt – herrlich

CAOL ILA 2015 – 9 JAHRE

Finish in einem French Oak Oloroso Sherry Hogshead

Cask Strength 55,2% – nur 288 Flaschen

wenn du schon immer von Anfang an von einem Dram begeistert sein wolltest, dann hast du ihn soeben gefunden – in der Nase die perfekte Verbindung aus Torf & Süße, Noten von Salzkaramell, Zigarrenrauch & köstlichem Steinobst, der Gaumen bringt alles was du in der Nase genossen hast “auf den Tisch”, aber mit einem gesteigerten Erlebnis – es zeigt sich erneut zuerst Salzkaramell, aber der Zigarrenrauch der Nase erinnert nun mehr an Zigarrenasche, mit der Zugabe von Dessertfrüchten ist das ein Dram, den du für eine lange Zeit genießen willst, zum Finish – hier gilt “Frag mich nächste Woche, wenn es vorbei ist.”…ein gewaltiger Abgang, bei dem alles zusammenkommt was sich auch zuvor schon gezeigt hat & nun zur Ruhe kommt – GROSSARTIG!

DUICH 2016 – 8 JAHRE | Distilled at Tamdhu Distillery

Finish im 1st Fill PX Sherry Hogshead

Cask Strength 57,2% – nur 230 Flaschen

beginnt mit einer sehr subtilen Nase, öffnet sich aber langsam zu einem fruchtig-wärmenden Erlebnis mit viel Tamdhu-Distillery-Charakter, am Gaumen – ein schön ausgewogener Dram mit wärmenden Gewürzen, cremigem Fudge, Toffee & wunderbaren getrockneten Sherry-Noten, wirklich sehr langes Finish, das die Zunge vor Freude “Kribbeln” lässt nach diesem tollen Dram

PITILIE 2015 – 9 JAHRE | Distilled at Aberfeldy Distillery

Finish im 1st Fill Buffalo Trace Bourbon Barrel

Cask Strength 54,8% – nur 240 Flaschen

dieser Dram offenbart sich gleich zu Beginn mit herrlichen Noten von zähem Karamell & Vanille, die sich dann weiterentwickelt zu Aromen von Pfirsich-Haut & “Dolly Mixtures” (britisches Gelée-Konfekt überzogen mit Zucker), am Gaumen ziehen sich die Karamell-Noten weiter, nun aber deutlich süßer & cremiger mit Aromen von Butterscotch & “Syrup Sponge” (gedämpfter Biskuitpudding mit Melasse) mit einer samtigen Vanillesoße, das Finish ist zart anhaltend & fein mürbe

TOMINTOUL 2010 – 13 JAHRE

Finish im 1st Fill PX Sherry Hogshead

Cask Strength 56,1% – nur 218 Flaschen

auf Grund des kurzen Finishes ist der wunderbare Tomintoul “Spirit” nicht zu überlagert – tolle klassische Sherry-Noten in der Nase mit getrockneten Früchten & dunklem Demerara Zucker, aber dennoch mit echter Subtilität, am Gaumen wie ein “Dram der alten Schule” – saftig, wärmend & dennoch sehr sanft & herrlich fruchtig, im Finish zeigt ich eine dunkle, verkohlteEiche, die perfekt zum fruchtigen Gaumen passt, trockener wie erwartet aber ein wunderbares Finish eines großartigen Drams

