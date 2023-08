Auch in diesem Jahr findet wieder das Forum des Instituts für Gärungsgewerbe und Biotechnologie zu Berlin stat – diesmal zum Schwerpunktthema Malz und Whisky. Das liegt wohl auch am Austragungsort und dem diesjährigen Hauptsponsor, der Mich. Weyermann GmbH & Co. KG in Bamberg, dem weltbekannten Lieferanten von Malz.

Schon jetzt gibt es über 60 registrierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wie die IfGB-Koordinatorin Wiebke Künnemann in der Pressemitteilung verlautbart. Vielleicht haben ja einige unserer Leser aus dem Fach Interesse und Zeit, die Veranstaltung zu besuchen – alle relevanten Daten finden Sie untenstehend:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

21. IfGB-Forum in Bamberg – Die Anmeldung ist sehr gut gestartet

(Berlin, 9. August 2023) Das 21. IfGB-Forum Spirituosen und Brennerei folgt der Einladung der Mich. Weyermann® GmbH & Co. KG und tagt am 25. und 26. September im Hegelsaal der Konzert- und Kongresshalle der Stadt Bamberg. Dem Gastgeber und Hauptsponsor folgend, gibt es verschiedene Vorträge zu Malz und Whisky. Aber auch die Rahmenbedin-gungen der Spirituosenproduktion, Bekämpfung von Produktpiraterie mittels KI sowie Qualitätssicherung und Nachhaltigkeit diskutiert. Eine Präsentatiom des Co-Sponsors miho Inspektionssysteme beschließt den zweiten Tagungstag. Das zweitägige Vortragsprogramm 2023 (ausnahmsweise Montag/Dienstag) wird durch Betriebsbesich-tigungen der Weyer-mann® Mälzerei, Destillerie, Brau- und Backmanufaktur sowie des Logistikzentrums abge-rundet. Der Begrüßungsabend im Weyermann® Gästezentrum wird ein krönender Abschluss des ersten Tages. Weiterhin bietet die Fachausstellung im Foyer des Tagungs-saales viel-fältige Möglichketiten für Fachgespräche und Netzwerkbildung.

„Obwohl die Werbung noch nicht richtig gestartet ist, freuen wir uns bereits über gut 60 registrierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer“, freut sich IfGB-Koordinatorin Wiebke Künnemann. „Diesen Erfolg führen wir zum einen auf das spannende Vortragsprogramm zurück, zum anderen auf unseren Hauptsponsor Weyermann®, der wirklich alle Arbeitsbereiche für Fachbesucher öffnet von Mälzerei, Destillerie, Brau- und Backmanufaktur sowie des Logistikzentrums“, ergänzt VLB-Geschäftsführer Dr. Josef Fontaine.

Die Rahmenbedingungen der Spirituosenproduktion und –vermarktung kann eine Fachtagung nicht beeinflussen. Informationen zu streuen und Experten zusammenzubringen, um Wege zu finden, wie man den aktuellen Herausforderungen begegnen kann, ist erneut Ziel des IfGB-Forums. Gerade die Spirituosenhersteller der deutschsprachigen Länder stehen immer wieder geschlossen zusammen und haben gemeinsam so manche Untiefe umschifft. Inflation, Kostensteigerungen in der Rohstoff- und der Flaschenversorgung sowie unterbrochene Lieferketten sind ernstzunehmende Probleme, aber es gibt auch Lichtblicke und Lösungsansätze. So ist der er Trend zu Premiumprodukten selbst in Krisenzeiten ungebremst. Dabei gehört Whisky weiterhin zu den stabilen Umsatzbringern. Dem Hauptsponsor Malzfabrik Mich. Weyermann® GmbH & Co KG, Bamberg, geschuldet, beschäftigen sich mehrere Themenschwerpunkte mit unterschiedlichsten Aspekten der Whisky-Produktion und -Vermarktung. Die Vorträge zu den Rahmenbedingungen und zur Bekämpfung von Produktpiraterie richten sich an Hersteller aller Spirituosenkategorien. Ebenso Präsentationen zur Analytik und Qualitätssicherung sowie der Nachhaltigkeit.

Besichtigungsprogramm und Begrüßungsabend bei Weyermann®sind auf 105 Personen begrenzt. Die Plätze werden nach Eingangstermin der Anmeldung vergeben. „Der Hegelsaal für das Vortragsprogramm bietet größere Kapazitäten“, beruhigt Wiebke Künnemann.

Der ausführliche Programmflyer sowie die Ausstellerunterlagen stehen als Download zur Verfügung. https://spirituosen.ifgb.de/sites/spirituosen.ifgb.de/files/2023-08/2023IfGBProgramm.pdf

Alle Informationen finden Sie hier: https://spirituosen.ifgb.de/bamberg2023