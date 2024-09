Turntable Spirits bringt neuen Blend – inspiriert von Foo Fighters Hit “All My Life”

Im Jahr 2002 brachten die Foo Fighters ihren Hit “All My Life” auf den Markt – jetzt, 22 Jahre später, diente der Song der Kult-Band als Inspiration für den neuen Blend von Turntable Spirits: Turntable Track 6 – “All My Life”.

Der Blend ist aus folgenden Komponenten zusammengesetzt:

Blend Breakdown

21% Glenallachie 1st fill Ex Woodford Barrels

Leading Note: Apple crumble

14% Balblair Limousin Oak xo Octaves

Leading Note: Walnuts

16% Benriach 1st fill Bourbon Barrels

Leading Note: custard

30% Knockdhu 1st fill Oloroso Sherry Butt

Leading Note: cinnamon

19% North British Bourbon Barrels

Leading Note: cocoa

Und die offiziellen Tasting Notes lesen sich wie folgt:

Apple crumble with raisins and walnuts coated in custard. Hints of cinnamon and cocoa for a long-lived finish. A taste of time passed.

2200 Flaschen wurden vom Turntable Track 6 “All My Life”, den die Brüder Gordon und Alasdair Stevenson, Gründer von Turntable Spirits, als ihren “bisher persönlichsten Blend” bezeichnen abgefüllt, in Trinkstärke von 46%. Er kostet in UK 69 Pfund und wird auch in Deutschland erhältlich sein.