Wallpaper: Loch Long, Arrochar

Während des Lockdowns sehen wir uns bei Whiskyexperts auch ein wenig als Reiseveranstalter für Ihre Fantasie, nachdem ja keiner von uns momentan wirklich ins gelobte Land des Wassers des Lebens reisen kann. Darum präsentieren wir Ihnen gerne immer wieder mal Videos (am Sonntag) oder wie heute Wallpaper mit Motiven aus Schottland.

Heute geht es nach Arrochar am Loch Long, westlich von Tarbet an der Nordspitze des Loch Lomond gelegen. Unser wunderschönes Bild ist rechtefrei, kann also von Ihnen nach Belieben verwendet werden, auch kommerziell. Die Ruhe, die über dem See liegt, der die Berge ringsum spiegelt, ist fast greifbar. Wer würde jetzt nicht gerne dort sein?

Das Bild in seiner vollen Auflösung (5060×3500 Pixel, ca. 9MB), können Sie hier als ZIP-Datei herunterladen, untenstehend finden Sie es als verkleinerte Version zum Ansehen und Anklicken (dann öffnet sich eine größere Fassung).