Whisky im Bild: Aquavitae 2022 – Eindrücke vom Samstag (18 Bilder)

Erstmals seit Beginn der Pandemie fand in der Stadthalle Mülheim an der Ruhr wieder die Aquavitae statt, eine der etabliertesten deutschen Whiskymessen – und für uns ein Fixpunkt in unserem Reisekalender.

Die diesjährige Aquavitae war am Samstag bestens besucht – am Eingang bildeten sich vor dem Einlass lange Schlangen, und drinnen kam niemals auch nur der Anflug des Gefühls der Leere auf. Zahlreiche Stände boten einen breiten Querschnitt durch das globale Whiskyangebot, und sowohl Nerd als auch Anfänger konnten sich in Mülheim sichtlich wohl fühlen. Kompliment an den Veranstalter, die Rolf Kaspar GmbH, die für ein tolles Umfeld sorgte.

Wir haben in diesem Artikel einige unserer Eindrücke vom Samstag gesammelt und laden Sie auf einen gemeinsamen Streifzug durch die Messe ein. Und wir hoffen, sie damit auf den Geschmack für einen Besuch heute gebracht zu haben, denn das Angebot dieser Messe ist es sicherlich wert, sie zu besuchen. Viel Vergnügen!

Die Bildbeschreibungen erreichen Sie durch einen Klick auf das Foto.