WhiskyAuction.Com mit neuem Design – und einem Sherry-Glenlivet als Jubiläumsabfüllung

Die Auktionsgeschichte beginnt in den Räumen der Whiskygalerie in der Holsteiner Straße in Rendsburg, welche auf dem Frontlabel abgebildet sind. Am Montag den 28. April 1997 wurde die Internetdomain WhiskyAuction.Com registriert. Die Idee eine WhiskyAuktion zu starten war während einer langen Autofahrt zu einem Miniflaschensammler entwickelt worden. In den Internet-Anfangsjahren waren nur sehr wenige andere Auktionen online. Ganze zwei Jahre später erst ging Alando online, ein ebay-Vorläufer. Die allererste Miniflaschen-Auktion lief ganze sechs Monate. Danach wechselten sich achtwöchige Miniflaschen-Auktionen und Whisky-Auktionen ab, die liefen jeweils parallel. Erst zwei Jahre später stellte sich der jetzige Auktionsrythmus ein. Die Bildübertragung per seriellem Kabel zum 486er-Computer dauerte fast drei Minuten für ein einziges Flaschenfoto. Den ersten Black Bowmore versteigerten wir in 1999 für 8000 DM. Am 1.1.2000 wurde unser eignes Jahr-2000-Problem gelöst. Der Wechsel von DM zum Euro folgte Anfang 2001. Erst 2014 zogen wir um in ein größeres Gebäude nach Fockbek bei Rendsburg.

1997 war es noch einfach, an gute first-fill-sherry-Fässer zu kommen, aber heutzutage sind sie sehr schwierig zu finden. Daher haben wir dieses sehr schöne Sherry-Butt ausgewählt für unser 25. Jubiläum.

