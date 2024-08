Nachrichten aus dem Norden, die vor allem Bourbon- und Rey-Freunde interessieren werden: Die Whiskeys der Willett Distilling Company werden ab sofort in Deutschland und Österreich von Kirsch Import vertrieben. Insgesamt sechs unterschiedliche Abfüllungen, vom preiswerten Einsteiger-Bourbon bis hin zu speziellen Bottlings, werden das Portfolio des Importeurs und Distrinbutors aus Stuhrs bereichern – und damit dann auch die Regale bei vielen Fachhändlern.

Die sechs verschiedenen Abfüllungen von dort finden Sie nachfolgend kurz vorgestellt:

Bourbon- und Rye-Ikonen: Willett Whiskeys – neu bei Kirsch Import!

Unabhängig und mit einer seltenen Pot Still produziert die Willett Distilling Company Erlebnisse mit Kult-Status: hervorragende, teils rare Bourbon und Rye Whiskeys.

Im Frühjahr 1936 legte Thompson Willett den Grundstein für ein Aushängeschild der Post-Prohibition: Die Willett Distillery wurde nur drei Jahre nach Aufhebung des drastischen Verbots der Herstellung, des Transports und des Verkaufs von Alkohol gegründet. Auf der familieneigenen Farm in Bardstown, Kentucky, errichtet, etablierte sich die Brennerei schnell über die Südstaaten der USA hinaus.



In den 1980er-Krisenjahren zur Schließung gezwungen, kam die Destillerie 1984 zurück in Familienhand. Während mehrjähriger Modernisierungen veröffentlichte die Willett Distilling Company in den 1990ern ihre Small Batch Boutique Bourbon Collection und führte 2008 neben Willett Family Estate Bourbon und Rye auch den ikonischen Pot Still Reserve Bourbon ein. In fünfter, noch immer unabhängiger Generation befüllte man schließlich im Januar 2012 das erste Fass einer neuen Ära.

Mindestens sechs verschiedene Mashbills, also Kombinationen von Mais, Roggen, (gemälzter) Gerste und Weizen, sind die Basis für eine breite Geschmackspalette. In New American Oak Casks gereift, wird das Portfolio stets von Hand und in kleinen Batches abgefüllt.



Die Rye und insbesondere die Bourbon Whiskeys des Familienbetriebs sind dabei teils echte Raritäten. Der Grund: Neben der üblichen Column Still setzt Willett als eine von wenigen Destillerien der USA auf eine „True Pot Still“ aus Kupfer und haucht damit einer Brenntradition neues Leben ein.

Von Preis-Leistungs-Tipp bis Rarität

Wer Bourbon kennenlernen möchte, liegt mit dem Old Bardstown richtig. Der klassische Kentucky Straight Bourbon ist weich, von Karamell, Eiche und Vanille köstlich geprägt und auch preislich ein großartiges Einstiegsprodukt.



Dagegen ist der Willett Pot Still Reserve unter Bourbon-Fans zur Ikone geworden – auch aufgrund der Flasche in Pot-Still-Form. Der Whisky aus 65% Mais, 20% Weizen und 15% Gerste reift zwischen acht und zehn Jahre lang zu einem Erlebnis, das an Vanille-Zitronenkuchen erinnert.



Der buttrige Kentucky Vintage vermählt zwei Mashbills aus Mais, Roggen und Gerstenmalz, wobei typisch für einen Sour Mash ein Teil bereits vergorener Maische zugegeben wird. Er zählt ebenso zur Small Batch Boutique Bourbon Collection wie der komplexe Goldgewinner Rowan’s Creek aus fünf bis fünfzehn Jahre alten Whiskys oder Noah’s Mill. Dieser ausgesprochen vollmundige oldschool Bourbon gilt als einer der besten in Kentucky und wird aus bis zu 22 Jahre alten Whiskys mit hohem Rye-Anteil vermählt.



Auf bis zu 74% Roggen baut der Willett Family Estate Rye. Weder gefärbt noch kühlfiltriert sowie in Fassstärke abgefüllt weist der Vierjährige eine erstaunlich große Tiefe auf. Noten von dunklen Kirschen treffen dabei auf Zimt, schwarzen Pfeffer, Karamell und Vanille.

Old Bardstown (Willett)

Kentucky Straight Bourbon Whiskey

Herkunft: USA, Kentucky

Fasstyp: New American White Oak Barrels

45% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Willett Pot Still Reserve

Kentucky Straight Bourbon Whiskey

Herkunft: USA, Kentucky

Fasstyp: New American White Oak Barrels

47% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Kentucky Vintage – Original Sour Mash (Willett)

Kentucky Straight Bourbon Whiskey

Small Batch Boutique Bourbon Collection

Herkunft: USA, Kentucky

Fasstyp: New American White Oak Barrels

45% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Rowan’s Creek (Willett)

Kentucky Straight Bourbon Whiskey

Small Batch Boutique Bourbon Collection

Herkunft: USA, Kentucky

Fasstyp: New American White Oak Barrels

50,05% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Noah’s Mill (Willett)

Kentucky Straight Bourbon Whiskey

Small Batch Boutique Bourbon Collection

Herkunft: USA, Kentucky

Fasstyp: New American White Oak Barrels

57,15% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Willett Family Estate Rye

Kentucky Straight Rye Whiskey

4 Jahre

Herkunft: USA, Kentucky

Fasstyp: New American White Oak Barrels

54,4% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert