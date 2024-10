Neu: TROAD Bavarian Whiskey – der erste eigene American Style Whiskey der Brennerei Penninger

Einleit

Brand der unbegrenzten Möglichkeiten: TROAD Bavarian Whiskey

Hausbrennerei Penninger präsentiert ihren ersten eigenen American Style Whiskey

Die Alte Hausbrennerei Penninger präsentiert stolz ihren neuesten Whiskey – den TROAD Bavarian Whiskey. Mit der Einführung dieses Whiskeys im amerikanischen Stil setzt Penninger seine Erfolgsgeschichte im Bereich der Whiskey-Herstellung fort und geht den nächsten großen Schritt in der Entwicklung hochwertiger Spirituosen.

Ein Whiskey mit langer Vorbereitungszeit

Bereits im Jahr 2016 begann Penninger mit den Überlegungen zum Neubau einer Whiskeydestillerie in Waldkirchen. Zentraler Gedanke von Inhaber Stefan Penninger war es bereits, die engen Beziehungen seiner bayerischen Heimat mit den Vereinigten Staaten von Amerika in einem ganz speziellen Whiskey zu ehren. Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts wanderten Tausende Bayerwaldler in die USA aus, um dort ihr Glück zu versuchen – unter anderem die gebürtige Waldkirchnerin und bekannte Volksschriftstellerin Emerenz Meier. Sie siedelten sich zumeist im Mittleren Westen an, der Kornkammer der Vereinigten Staaten – dort entstehen auch die berühmten Vertreter amerikanischer Whiskeys.

Einen Whiskey aus heimischen Zutaten, aber ganz nach dem Vorbild des Landes der unbegrenzten Möglichkeiten, das war die Vorgabe zur Entwicklung des TROAD Whiskeys. Nach dem Umzug der Brennerei nach Waldkirchen im Jahr 2020 wurde dort die erste Charge des TROAD produziert. Der TROAD wird ganz wie in den USA üblich aus Mais, Roggen und Gerstenmalz gebrannt und in den typischen Fässern aus amerikanischer Weißeiche eingelagert.

Der Unterschied liegt in den Details

Der TROAD zeichnet sich durch seine besondere Produktionsweise aus: Eine extra lange Gärdauer von sechs Tagen und die Small-Batch-Destillation sorgen für ein mildes, aber dennoch ausdrucksstarkes Destillat. Reifung in handverlesenen, neuen Fässern aus amerikanischer Weißeiche gibt ihm das intensive Aroma von Vanille, Karamell und Eiche. Im Vergleich zum bereits erhältlichen Penninger Bavarian Single Malt stellt der TROAD durch seine Verwendung von Mais und Roggen einen Whiskey im American Style dar, der eine ganz eigene Geschmackswelt erschließt. TROAD Whiskey wird nicht kaltfiltriert und kommt ohne Farbstoffzugabe in die Flasche. Das TROAD Produktionsverfahren ist sehr untypisch für bayerische Whiskyhersteller und war nicht ohne Hindernisse. Am Ende konnte Penninger die TU München mit ihrem Fachbereich Weihenstephan zu einer Forschungskooperation gewinnen, die entscheidende Hinweise zur Perfektion des innovativen Maischprozesses beitrug.

Übrigens: Der Begriff „Troad“ ist im bayerischen Sprachgebrauch die Bezeichnung für „Getreide“ oder „Mischgetreide“. Er erschien Stefan Penninger und seinem Team als ideale Bezeichnung für diesen Grenzgänger zwischen alter und neuer Welt, zwischen Liberalitas Bavariae und dem American Way of Life.

Mit dem TROAD Bavarian Whiskey zeigt Penninger erneut seine Innovationskraft und die Fähigkeit, traditionelle bayerische Brennkunst mit modernen Whiskey-Traditionen zu verbinden.

„Wir sind stolz darauf, mit dem TROAD ein neues Kapitel in unserer Whiskey-Geschichte aufgeschlagen zu haben. Dieser Whiskey ist das Ergebnis jahrelanger Arbeit und intensiver Forschung, und er symbolisiert unsere Ambition, uns stetig weiterzuentwickeln.“ Stefan Penninger, Inhaber der Alten Hausbrennerei

Über Penninger

Die 1905 in Hauzenberg gegründete Hausbrennerei Penninger produziert seit fast 125 Jahren hochwertige Spirituosen und ist vor allem für ihre Kräuterspezialitäten Blutwurz und Bärwurz bekannt. Seit 2020 befindet sich der Firmensitz im neuen Besucherzentrum in Waldkirchen. Der neue Stammsitz der Hausbrennerei Penninger verfügt neben Deutschlands modernster Whiskydestillerie auch über ein Besucherzentrum, in dem die Genusswelt des Familienunternehmens live erlebt werden kann. Natürlich kommen auch Klassiker wie der Penninger Blutwurz, fruchtige Liköre und Obstbrände nicht zu kurz. In der anschaulichen Ausstellung erfährt man mehr über die geistreichen Genussmittel, die Geschichte der Spirituosenherstellung und die von Penninger verwendeten Rohstoffe wie Obst, Getreide, Kräuter und Gewürze.