Breaking News: Whiskyfair-RheinRuhr in Düsseldorf erneut verschoben – auf April 2022

Die Whiskyfair-Rhein Ruhr in Düsseldorf ist vorerst erneut Corona zum Opfer gefallen: Nach reiflicher Überlegung hat sich der Veranstalter dazu entschieden, die Messe neuerlich zu verschieben, und zwar auf 9. und 10. April 2022. Als Grund wurde die durch die Situation und die durch ihren Zeitpunkt ungünstigen erwarteten Wechsel der Verordnungen genannt.

Thilo Marquass von der Rolf Kaspar GmbH, dem Veranstalter, schrieb:

ACHTUNG :die Whiskyfair-RheinRuhr in Düsseldorf haben wir mit viel Optimismus schon zweimal verschoben, und jetzt?

Ab heute, 20.08.2021 gilt die neue Corona-Schutzverordnung vom Land NRW, welche Gültigkeit hat bis einschließlich Freitag, 17.09.2021 : https://www.mags.nrw/…/210817_coronaschvo_ab_20.08.2021…

Hier liegt genau unser Problem, was kommt am Tag danach? Wir haben in den nächsten 4 Wochen keine Rechtssicherheit für die beiden direkt darauffolgenden Messe-Tage im September und könnten nicht wenige Stunden vorher umdisponieren, falls sich die Lage wieder ändert?

Wir haben nun alles gegeneinander abgewogen und sind bei täglich immer weiter steigenden Inzidenzen, Düsseldorf liegt schon heute, 20.08.2021, bei „105“ (die Besucher hätten auch nur zum Probieren die Maske abnehmen dürfen !) zu dem Entschluss gekommen, dass wir leider erneut verschieben, auf den 09.04. & 10.04.2022, um die Messe dann hoffentlich endgültig „ins Ziel zu bringen!

WICHTIG : Egal wie, die Tickets behalten selbstverständlich Ihre Gültigkeit!!