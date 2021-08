PR: Schon bald – Ardbeg 19 Years Old Traigh Bhan Batch #3

Soeben bekamen Mitglieder des Ardbeg Committees eine Mail mit Informationen über den neuen Ardbeg 19 Years Old Traigh Bhan Batch #3 . Er wird am 7. September für Mitglieder verfügbar sein und danach, ab 17. September, auch bei ausgewählten Händlern für die anderen Ardbeg-Fans.

Die Destillerie schreibt dazu:

Ardbeg 19 Years Old Traigh Bhan

Dieser Jahr für Jahr in kleinen Chargen produzierte Whisky fällt wieder etwas anders aus als der Letzte.

Sein ungemein ausgewogenes Geschmacksprofil überzeugt mit zarten Noten von pikanter Limette und Walnüssen neben kräftigeren Aromen von Cayennepfeffer und Anis. Aber die Geschichte hinter dieser seltenen, lange gereiften Edition ist das, was sie wirklich auszeichnet …

Batch 3 ist einer der wenigen Ardbegs, die während des weltweiten Lockdowns abgefüllt wurden und damit ein beispielloser Dram mit einer außergewöhnlichen Geschichte. Jetzt ist er endlich bereit, aus der Dunkelheit ans Licht zu treten …

UNGEMEIN AUSGEWOGEN

Wie die Flaschen, die vor ihm kamen, verkörpert dieser bemerkenswerte 19-jährige Ardbeg den Ort, dem er seinen Namen verdankt. In diesem Whisky treffen Ruhe und Sturm aufeinander und glimmt in subtilen, zarten Aromen sein langes Heranreifen, bevor sich intensive Noten aus schattigen Tiefen befreien.

Ardbeg 19 Years Old Traigh Bhan Batch 3, gereift in amerikanischen Eichen- und Oloroso-Sherryfässern, ist der Inbegriff eines gealterten, ungemein ausgewogenen Ardbeg.

EIN HIMMLISCHER ANBLICK

Wer der felsigen Küste von der Ardbeg Destillerie bis nach Port Ellen und darüber hinaus folgt, trifft auf den atemberaubenden Strand von Traigh Bhan, örtlich als „Singender Sand“ bekannt, der die Inspiration für diese seltenen, jeweils 19 Jahre alten Abfüllungen liefert. Ein magisches Summen hebt an seinen Ufern an und verebbt wieder, während der weiche, weiße Sand unter den Schritten „singt“. Aber so betörend dieser Ort auch wirkt, Vorsicht ist trotzdem geboten. Ein Bad zu nehmen in dem scheinbar zahmen, kristallklaren Wasser, das von zerklüfteten, vulkanischen Felsen gesäumt ist, die aus dem Sand entlang der Küste aufragen, ist nicht ratsam. Wer von Batch 3 kostet, hat das Gefühl, unmittelbar an den magischen Strand Traigh Bhans versetzt zu werden

BALD ERHÄLTLICH …

Ardbeg 19 Years Old Batch 3 kann in Österreich ab dem 7. September exklusiv bei den Ardbeg Embassies und ab dem 17. September bei ausgewählten Händlern käuflich erworben werden.