Brothers Wright Distilling Co baut 38 Millionen Dollar Destillerie in Kentucky

Kein Ende des Destillerie-Booms in den USA in Sicht: Nach einem Bericht in The Spirits Business wird in Kentucky eine weitere Brennerei entstehen, diesmal gebaut von der Brothers Wright Distilling Co.

Der Twist dabei: Die Brennerei, die natürlich auch ein Rickhouse und ein Besucherzentrum auf dem Gelände vereinen wird, wird einen Teil der Fässer in einer aufgelassenen Kohlemine nahe der Brennerei am Kentucky Highway 292 in Pike County reifen lassen.

Die Gebrüder Kendall und Shannon Wright kauften das Gelände der Brennerei bereits im Jahr 2020. Bei der Arbeit am Projekt entdeckten Sie Karten einer 1946 aufgelassenen Kohlemine auf dem Areal und entschlossen sich, die Schächte für die Lagerung von ihrem Whiskey zu nutzen. Die ersten Fässer, in Pike County anderswo produziert, lagern bereits darin.

Das Projekt im Gesamtwert von 38 Millionen Dollar soll 28 Vollzeitstellen schaffen, gesehen über die nächsten 15 Jahre. Für den Bau und die Renovierung der Minen wird man 50 Arbeitskräfte beschäftigen.