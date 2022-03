Cocktail: Kilkea Green Grasshopper zum St. Patrick’s Day

Am 17. März ist St. Patrick’s Day – und ihn zu feiern ist für Whiskeyfreunde fast schon Pflicht. Einerseits können Sie das mit unserem aktuellen Gewinnspiel tun, das noch bis zum 13. März läuft, und andererseits mit einem Whiskey-Cocktail, den wir Ihnen hier zum Nachmachen vorstellen.

Kreiert hat ihn Dawid Smietana, der Food & Beverage Outlets Manager von Kilkea Castle Hotel & Golf Resort im County Kildare , einem der schönsten Plätze in Irland. Die imposante Burg stammt aus dem Jahr 1180 und die Anlage mit allen Nebengebäuden wurde schon Jahrzehnte als Hotel genutzt, bis sie vor mehr als 10 Jahren geschlossen und fünf Jahre lang für eine Summe von 30 Millionen Euro renoviert und restauriert wurde. Heute bietet Kilkea Castle seinen Gästen eine Fahrtstunde von Dublin entfernt ein luxuriöses Ambiente und einen Golf Club sowie weitere Sportmöglichkeiten. In der Burg selbst findet sich The Keep, das traditionelle irische Pub.

Hier aber das Rezept zum Kilkea Green Grasshopper, ein schmackhafter Cocktail mit smaragdgrüner Farbe – genau passend zum St. Patrick’s Day:

Kilkea Green Grasshopper

Created by: Dawid Smietana, Food & Beverage Outlets Manager, Kilkea Castle

INGREDIENTS:

35ml of Clonakilty – Port Cask Irish Whiskey (or other premium whiskey)

25ml of St. Germain Liquor

25ml of Crème de Menthe

40ml Bailey’s Irish Cream

Orange Peel

Sprig of Mint

Cup of Ice

TOOLS/GLASS:

Tall Champagne Flute

Boston Shaker

Strainer

RECIPE:

1. Prepare Glass by adding Orange Peel and Mint to the rim

2. Add Ice to Boston Shaker

3. Then add Whiskey, St. Germain, Crème de Menthe & Bailey’s Irish Cream

4. Shake for 30 Seconds

5. Strain contents of shaker into Champagne Flute

6. Enjoy!